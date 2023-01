Les sous-quais nucléaires américains fermés en raison de problèmes “sismiques” – News 24

Quatre cales sèches dans l’État de Washington ont été inactives au milieu des inquiétudes suscitées par une étude sur le tremblement de terre

La marine américaine a annoncé la fermeture de quatre cales sèches dans la région de Seattle en raison des risques de sécurité posés si un tremblement de terre majeur frappe la région. Le service a déjà du mal à répondre aux besoins de maintenance de ses sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire.

Trois cales sèches certifiées nucléaires au chantier naval de Puget Sound à Bremerton, dans l’État de Washington, et un emplacement au Trident Refit Facility à Bangor, à proximité, ont suspendu l’amarrage des sous-marins pour une évaluation et des mises à niveau plus poussées, a indiqué la Marine dans un communiqué.

Les responsables n’ont pas précisé ce que l’étude sismique récemment achevée a montré; ils n’ont pas non plus proposé d’estimation de la durée pendant laquelle les cales sèches concernées seront hors service.

L’évaluation sismique “identifié les problèmes potentiels associés à la faible possibilité qu’un tremblement de terre à grande échelle se produise simultanément avec la disponibilité d’un sous-marin pour la maintenance”, dit la Marine. “Avec ces nouvelles informations, la Marine prend des mesures supplémentaires pour assurer davantage la sécurité de la main-d’œuvre du chantier naval, des marins, du public local, de l’environnement et des sous-marins.”

Le nord-ouest du Pacifique se trouve près de la zone de subduction de Cascadia, une ligne de faille qui s’étend sur 700 milles le long de la côte, de l’île de Vancouver au nord de la Californie. Les scientifiques ont averti que la faille est capable de déclencher une « mégapoussée » tremblement de terre enregistrant une magnitude supérieure à 9,0 sur l’échelle de Richter, comme il l’a fait en 1700, et qu’il a 37 % de chances de provoquer un tremblement de terre d’une magnitude d’au moins 7,1 au cours des 50 prochaines années.















La Marine a sciemment construit le chantier naval de Puget Sound dans une zone sismique active, mais certaines de ses cales sèches n’étaient pas suffisamment équipées pour un tremblement de terre majeur. Par exemple, l’un des créneaux inclus dans l’ordonnance de suspension aurait été construit sur “terre et remblai non consolidés”, le mettant plus à risque de liquéfaction lors d’un grand tremblement de terre.

Bien que la Marine ait insisté sur le fait que les arrêts des cales sèches n’affecteront pas la nation “capacité de dissuasion stratégique” cette décision intervient à un moment où 36% des sous-marins d’attaque américains subissent des travaux de maintenance ou sont en attente de service. Même avant la suspension, la Marine ne disposait que de 18 cales sèches pour s’occuper de tous ses sous-marins et porte-avions. Au cours de la dernière décennie, seuls 20 à 30% des projets de maintenance de sous-marins ont été achevés à temps, a déclaré la Marine l’année dernière.

Le chantier naval de Puget Sound a plus de 130 ans et la mise à niveau d’une seule des cales sèches suspendues coûtera environ 667 millions de dollars.