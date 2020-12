Les législateurs du football ont approuvé des «essais approfondis» pour des substituts permanents supplémentaires de commotion cérébrale.

L’International Football Association Board (IFAB) a annoncé mercredi avoir donné son feu vert pour que les essais commencent à partir de janvier 2021.

Une déclaration se lit comme suit: « Suite à la consultation des principales parties prenantes et aux recommandations du Groupe d’experts sur les commotions cérébrales (CEG) et des groupes consultatifs techniques et footballistiques de l’IFAB (FAP-TAP), la réunion annuelle des affaires a approuvé des essais approfondis avec des substitutions permanentes supplémentaires pour les commotions cérébrales réelles ou présumées. en janvier 2021. «

L’IFAB a déclaré que ses membres « ont convenu qu’en cas de commotion cérébrale réelle ou présumée, le joueur en question devrait être définitivement retiré du match pour protéger son bien-être, mais l’équipe du joueur ne devrait pas subir de désavantage numérique ».

La Fédération de football avait déjà déclaré qu’elle espérait introduire le remplaçant supplémentaire au «stade le plus précoce possible» des compétitions de la FA Cup masculine et féminine, ainsi que de la Super League féminine et du championnat.

La FA a déclaré dans un communiqué: « La Fédération de football salue l’annonce faite aujourd’hui par les comités consultatifs techniques et de football de l’IFAB [FAP-TAP] en ce qui concerne les essais d’une substitution permanente supplémentaire pour les commotions cérébrales.

«La FA soutiendra la proposition de l’IFAB FAP-TAP lors de la prochaine réunion annuelle de l’IFAB le 16 décembre 2020 en vue de mettre en œuvre les essais le plus tôt possible de l’Emirates FA Cup 2020/21 et de la Vitality Women’s FA Cup.

« Le bien-être des joueurs est primordial et nous pensons qu’il s’agit d’une étape importante pour aider les joueurs, les clubs et les équipes médicales à identifier et à gérer les blessures à la tête et les incidents de commotion cérébrale pendant un match. »