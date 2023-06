Les sous-marins britanniques qui pourraient atteindre le Titan manquant ne peuvent pas être expédiés à travers l’Atlantique pour aider

La GRANDE-BRETAGNE possède des sous-marins « ultra-profonds » qui auraient pu atteindre le Titan en détresse – mais ils n’ont pas réussi à trouver un avion cargo pour les propulser à travers l’Atlantique à temps.

Les submersibles télécommandés – surnommés Roméo et Juliette – ont plongé sur le site l’année dernière pour surveiller le Titanic.

Une entreprise britannique a des sous-marins «ultra-profonds» qui ont peut-être atteint le Titan perdu – mais n’a pas été en mesure de les faire voler à travers l’Atlantique Crédit : AP

Ils sont équipés de lumières et de bras mécaniques qui auraient pu attraper le Titan manquant – s’ils avaient pu le localiser.

Les responsables américains ont insisté sur le fait qu’ils avaient tout le kit dont ils avaient besoin.

Mais The Sun comprend qu’ils reçoivent des conseils d’un expert en sous-marins de la Royal Navy en service qui est détaché auprès de l’US Navy.

Le patron du sauvetage de l’US Navy et un océanographe spécialisé aident également la mission dirigée par les garde-côtes.

La société basée à Guernesey Magellan, qui possède les sous-marins Roméo et Juliette, fournit des conseils d’experts basés sur leurs enquêtes 3D menées l’année dernière.

Magellan a révélé qu’OceanGate, qui possède le sous-marin Titan manquant, n’a pas sonné l’alarme pendant plus de 24 heures après que la plongée ait mal tourné dimanche matin.

Magellan a déclaré: «Nous avons été contactés par OceanGate tôt lundi, heure du Royaume-Uni, le 19 juin, et avons immédiatement offert notre connaissance du site spécifique ainsi que notre expertise opérant en profondeur considérablement avant ce qui est requis pour cet incident.

« OceanGate nous a demandé de nous mobiliser et d’utiliser les moyens nécessaires pour faire voler l’équipement et l’équipage nécessaires à St John’s, Terre-Neuve dès que possible, en précisant que le temps presse. »

Mais ils avaient besoin d’un avion de transport C-17 pour transporter les sous-marins de 4 tonnes et les cinq kilomètres de câble d’attache – et le port le plus proche du site n’avait pas de piste assez grande pour faire atterrir l’avion militaire.

Le personnel du Bureau international de liaison pour l’évacuation et le sauvetage des sous-marins au quartier général militaire britannique de Northwood à Londres tentait également de coordonner le sauvetage.