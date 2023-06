Les sous-débris suggèrent une «perte catastrophique» de pression: US Coast Guard

Des débris découverts au fond de l’océan suggèrent que le submersible manquant près de l’épave du Titanic a subi une « perte catastrophique » de pression.

Cela survient après que l’opérateur du submersible a déclaré qu’il pensait que les cinq personnes à bord étaient mortes.

Plus tôt jeudi, les équipes de secours avaient découvert un « champ de débris » après une journée de recherche.

L’opérateur d’un submersible disparu près de l’épave du Titanic a déclaré jeudi qu’il pensait que les cinq personnes à bord étaient mortes, en raison de ce que les garde-côtes ont décrit comme une implosion « catastrophique » du navire dans les profondeurs de l’océan.

« Sur cette décision, nous avons immédiatement informé les familles », a déclaré le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains aux journalistes à Boston.

« Au nom de la Garde côtière des États-Unis et de l’ensemble du commandement unifié, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles. »

L’annonce solennelle d’Oceangate est intervenue quelques heures après que les sauveteurs ont déclaré qu’un « champ de débris » avait été découvert à la suite d’une recherche d’une journée – ajoutant aux craintes que, même si le navire était toujours intact, son oxygène puisse s’être épuisé.

« Nous pensons maintenant que notre PDG Stockton Rush, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet, ont malheureusement été perdus », a déclaré Oceangate dans un communiqué.

La déclaration indiquait en outre:

Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde. Nous pleurons la perte de vies humaines et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient.

La Garde côtière américaine a déclaré que les débris correspondaient à une « implosion catastrophique » du navire.

Le gouvernement britannique a exprimé jeudi ses « sincères condoléances » aux familles de cinq personnes à bord d’un submersible disparu près de l’épave du Titanic, après que l’opérateur a déclaré qu’il pensait que tous à bord étaient morts.

« Une nouvelle tragique que les personnes à bord du submersible Titan, dont trois citoyens britanniques, ont été perdues à la suite d’une opération de recherche internationale », a déclaré sur Twitter le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly.

« Le gouvernement britannique soutient étroitement les familles touchées et exprime nos plus sincères condoléances. »

Perdu depuis dimanche

Le petit sous-marin touristique était perdu depuis dimanche, quelque part dans une vaste bande de l’Atlantique Nord entre la surface de l’océan et près de quatre kilomètres en dessous.

Il transportait le milliardaire britannique Harding et les deux citoyens pakistanais-britanniques Dawood, un magnat, et son fils Suleman. OceanGate Expeditions facture 250 000 $ pour un siège sur le sous-marin. À bord se trouvaient également le PDG d’OceanGate, Rush, et l’opérateur de sous-marin français Nargeolet, surnommé « Mr Titanic » pour ses fréquentes plongées sur le site.

LIRE | D’anciens passagers détaillent ce qui se passe réellement à bord du sous-marin du Titanic : « Ce n’est pas un manège Disney »

Le scientifique marin et océanographe David Mearns, spécialisé dans les opérations de recherche et de récupération en eau profonde, a déclaré plus tôt que la découverte de débris indiquait une rupture du submersible.

« La seule grâce salvatrice à ce sujet est que cela aurait été immédiat, littéralement en quelques millisecondes, et les hommes n’auraient eu aucune idée de ce qui se passait », a déclaré Mearns, qui était ami avec deux des personnes à bord, à Sky News.

Afflux d’actifs

Une vague d’actifs et d’experts avait rejoint l’opération au cours de la dernière journée, dont deux autres véhicules télécommandés (ROV).

Le navire de recherche français Atalante a déployé jeudi un robot sans pilote capable de rechercher jusqu’à 6 000 mètres sous l’eau, ont tweeté les garde-côtes américains.

Le Titan de 6,5 mètres a commencé sa descente à 08h00 dimanche et devait refaire surface sept heures plus tard.

Mais l’engin a perdu la communication avec son vaisseau-mère moins de deux heures après le début de son voyage pour voir le Titanic.

Des navires et des avions ont parcouru environ 20 000 kilomètres carrés d’eau de surface – à peu près la taille de l’État américain du Massachusetts – à la recherche du navire.

La tombe aqueuse du Titanic est située à 400 milles au large de Terre-Neuve, au Canada, et à plus de deux milles sous la surface de l’Atlantique Nord.

Le Titanic a heurté un iceberg et a coulé en 1912 lors de son voyage inaugural de l’Angleterre à New York avec 2 224 passagers et membres d’équipage à bord. Plus de 1 500 personnes sont mortes.

Il a été trouvé en 1985 et reste un leurre pour les experts nautiques et les touristes sous-marins. La pression à cette profondeur, mesurée en atmosphères, est 400 fois supérieure à ce qu’elle est au niveau de la mer.

En 2018, l’ancien directeur des opérations maritimes d’OceanGate Expeditions, David Lochridge, a allégué dans un procès qu’il avait été licencié après avoir soulevé des inquiétudes concernant la « conception expérimentale et non testée » de Titan par la société.