Les sournois Duck Divas ont caché de minuscules volailles dans l’intérieur de la Colombie-Britannique

De minuscules oiseaux aquatiques ont fait leur apparition dans l’intérieur de la Colombie-Britannique et un journaliste de Black Press est finalement allé au fond de l’histoire de «l’esquive».

Les Duck Divas sont un groupe de coquins anonymes qui cachent de minuscules canards en résine à travers la Colombie-Britannique « juste pour faire sourire les gens ».

L’initiative a commencé en avril, après qu’un récent traumatisme ait touché la famille derrière la volaille.

« Pour nous, nous trouvons que connaître ces petits canards apportant tant de joie aux autres nous apporte un peu de réconfort et de bonheur dans nos journées alors que nous traversons ensemble notre épreuve familiale », a déclaré un représentant des Divas.

Jusqu’à présent, le groupe de mystérieux malfaiteurs colverts a laissé des canards colorés à Abbotsford, Merritt, Nicola Lake et Kamloops.

Une page Facebook a été créée pour les Duck Divas et leurs aventures. Les gens ont posté en disant qu’ils avaient trouvé des canards dans toutes sortes d’endroits étranges, y compris dans des pots de fleurs, des salles de bains et sur des panneaux de signalisation.

« Nous nous amusons tellement. Tout ce que nous voulions, c’était mettre un sourire sur le visage de quelqu’un d’autre.

Gardez les yeux ouverts pour les canards pendant le week-end, vous ne savez jamais où l’on peut se cacher.

