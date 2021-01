Qu’il s’agisse de sensations de douleur ou de soulagement de la douleur, de nouvelles recherches ont montré que les souris peuvent refléter ces émotions dans leur cerveau et, par conséquent, ressentir la même chose que leurs compagnons.

Par exemple, si une souris blessée rencontre un compagnon en bonne santé, le contact social est suffisant pour transmettre la douleur à l’autre souris. Bientôt, la souris spectatrice commencera à se comporter comme si elle souffrait. Et ce transfert d’émotions ne se limite pas à la douleur – il en va de même pour la peur et le soulagement de la douleur.

UNE étude publié dans Science News, un magazine qui publie les dernières nouvelles de la science, de la médecine et de la technologie, a révélé que les souris peuvent refléter les sentiments de l’autre en raison des voies cérébrales reliant l’empathie et le comportement social.

Monique Smith, neuroscientifique à l’Université de Stanford, qui a mené l’étude sur la douleur et le soulagement avec ses collègues et publié leurs résultats dans le magazine, a déclaré que cela «pouvait aider les chercheurs à comprendre l’empathie humaine», et que la même chose peut peut-être s’appliquer. un jour pour traiter les personnes souffrant de troubles émotionnels et comportementaux.

Dans l’une des expériences, les chercheurs ont injecté à une souris une substance provoquant une inflammation de type arthrite dans une patte arrière. Ils ont laissé une autre souris indemne. Après environ une heure, la souris qui n’a pas été touchée a eu une douleur pire que celle qui a été injectée. Alors que les souris injectées ressentaient une douleur dans une seule patte, la souris qui n’a pas été touchée a montré une sensibilité accrue dans les deux pattes arrière, a déclaré Jeffrey Mogil, neuroscientifique à l’Université McGill à Montréal, qui ne faisait pas partie de l’étude.

Dans une autre expérience, deux souris ont reçu une injection de la substance causant l’inflammation et n’ont reçu qu’une dose de morphine également. Quelques heures plus tard, la souris qui n’a pas reçu l’injection de morphine s’est également comportée comme si elle avait reçu le médicament.

Robert Malenka, neuroscientifique à l’Université de Stanford, a déclaré: «Vous avez en fait soulagé la douleur de cet animal simplement en le laissant traîner avec un autre animal dont la douleur a été soulagée.»

Pour comprendre ce comportement, Smith, Malenka et un autre neuroscientifique ont étudié les régions du cerveau responsables de tels sentiments lorsque les souris passaient du temps ensemble. Ils ont pensé qu’il s’agissait de cellules nerveuses dans une zone du cerveau concernant la mémoire et la cognition – la même zone du cerveau associée à l’empathie humaine.

Qui sait, peut-être qu’à l’avenir, cette recherche pourra en fait susciter d’autres études sur la façon dont l’interaction sociale entre les humains peut soulager la douleur.