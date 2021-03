Alors que nous célébrons l’anniversaire du premier verrouillage au Royaume-Uni, le fait que de nombreux employés de bureau travaillent toujours à partir de tables à manger dans tout le pays est un fait que peu de gens auraient cru si on leur avait dit il y a un an à quoi ressemblerait le monde maintenant.

Notre équipe de journalistes a également dû mettre en place des bureaux à domicile et s’est rapidement rendu compte que l’information dont les gens avaient besoin était de savoir comment utiliser la technologie à leur disposition pour permettre de faire leur travail à distance. De l’utilisation d’un ordinateur portable de rechange comme deuxième moniteur à la contournement de la limite de 40 minutes de Zoom, ces didacticiels ont été lus par des dizaines de milliers de personnes au cours des semaines et des mois qui ont suivi.

Maintenant, Currys PC World a les données pour sauvegarder ce que nous soupçonnions depuis le début: les webcams et les souris étaient deux des accessoires indispensables pour le travail à domicile.

Les souris étaient le produit le plus populaire de tous, avec des ventes en hausse de 1000% par rapport à 2019. Et ce n’est pas étonnant: le pavé tactile d’un ordinateur portable convient pour une utilisation occasionnelle, mais pas pour un travail à plein temps.

Le prochain sur la liste était la technologie de streaming, avec le Chromecast 4K et l’Amazon Fire TV Stick qui ont décollé des étagères virtuelles en avril 2020. Encore une fois, ce n’est pas une énorme surprise car, avec peu d’autre chose à faire, nous nous sommes tournés vers Netflix, Amazon Prime et iPlayer pour divertissement, et le Chromecast est l’un des moyens les plus rentables de diffuser du contenu sur un téléviseur.

Le troisième achat le plus populaire a été plus surprenant: un logiciel de sécurité Internet. Les cybercriminels ont vraiment intensifié leurs efforts en 2020, avec escroquerie après escroquerie jouant sur les craintes des gens à l’égard du virus et, plus tard, les trompant avec des remboursements d’impôts liés au coronavirus. C’est aussi une chose sensée à acheter, car c’est l’un des meilleurs moyens de se défendre contre ces types d’attaques.

Le gadget numéro quatre le plus acheté était un thermostat intelligent, avec les webcams en cinquième position. Ces caméras étaient épuisées dans de nombreux endroits, telle était la demande pour eux. Bien que Zoom et d’autres applications d’appel vidéo fonctionnent sur votre téléphone, il n’est guère idéal d’utiliser un écran aussi petit pour les réunions d’équipe, et de nombreuses webcams intégrées étant de mauvaise qualité – en particulier dans la faible lumière hivernale – il n’est pas étonnant que les gens voulaient dépenser de l’argent sur un modèle de meilleure qualité.

Le sixième sur la liste de Currys PC World est l’encre d’imprimante. Mon propre facteur a commenté cela en avril 2020 en disant qu’il ne pouvait pas livrer assez de choses – tout le monde avait besoin de toner et d’encre supplémentaires pour imprimer les travaux scolaires de leurs enfants enfermés.

Les batteurs sur socle étaient le seul appareil de cuisine à figurer sur la liste, avec une augmentation de 178% des ventes par rapport à l’année précédente, et les fabricants de pain non loin derrière.

Les consoles de jeux étaient le huitième article technologique le plus acheté, ce qui est en partie dû aux lancements très attendus de la PS5 et de la Xbox Series X. La PS5 s’est épuisée dans les 10 minutes suivant le lancement initial et est en pénurie depuis.

Pour aller avec ces consoles et augmenter le streaming, les ventes de téléviseurs intelligents ont également bondi, ce qui en fait le neuvième achat technologique le plus populaire.

Pour compléter le top 10, des trackers de fitness. Il ne fait aucun doute que la nation mangeait et buvait collectivement pour soulager ses peines, de nombreuses personnes ont également rejoint Joe Wicks pour ses entraînements quotidiens sur YouTube et ont acheté un Fitbit Charge 4 pour les aider à rester actifs et en bonne santé. Currys PC World a également constaté que la Fitbit Versa 3 était la montre intelligente la plus vendue, battant les autres nouveaux modèles de Garmin et Samsung.

Le top 10 dans son intégralité:

Souris d’ordinateur Technologie de streaming (Google Chromecast TV 4K, Amazon Firestick) Logiciel de sécurité Internet Thermostats intelligents Webcams Encre d’imprimante Batteurs sur socle Consoles de jeu Téléviseurs compatibles HD intelligents Trackers de fitness

