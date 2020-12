Des milliers de personnes ont afflué hier dans les magasins, les pubs, les gymnases et les coiffeurs, alors que la fin du verrouillage a vu la réouverture d’entreprises non essentielles.

Les chasseurs de bonnes affaires ont profité d’une vente au détail déclenchée par l’effondrement de Debenhams et du groupe Arcadia, qui comprend Topshop.

Ils se sont écrasés pour entrer dans les magasins à travers le pays. Les files d’attente devant JD Sports sur Oxford Street à Londres étaient particulièrement longues.

Les détaillants placent leurs espoirs dans une ruée vers Noël de dernière minute, à partir d’hier sur ce que certains ont appelé le «mercredi sauvage».

Jessica Walker et Nicola Foster, connues sous le nom de Lido Ladies, posent au bord de la piscine au lever du soleil avant de nager au Charlton Lido de Hornfair Park, à Londres, le premier jour de sa réouverture après la fin du deuxième lock-out national en Angleterre.

Mercredi, les gens mangent du poisson-frites avec des pintes de bière au St John’s Fish Bar in the Brewers Arms, Worcester

Les amateurs de fitness ont également pu retourner dans les gymnases et les piscines – certains profitant même d’un plongeon en plein air au lever du soleil – tandis que les golfeurs ont pu jouer et ceux qui ont besoin d’une coupe ont pu revoir leurs coiffeurs et barbiers.

Le magasin Henry’s Barber à Newcastle était parmi ceux qui étaient complets le premier jour de retour.

Les bars et les restaurants ont déclaré avoir connu un commerce solide après que ceux soumis à des restrictions de niveau 2 aient été autorisés à ouvrir pour la première fois en un mois.

Les boissons ne pouvaient être servies qu’à côté d’un repas copieux – au milieu d’un débat sur la qualification d’un œuf de scotch.

Des acheteurs font la queue devant une succursale de JD Sports sur Oxford Street, à Londres, mercredi alors que le pays sortait du verrouillage national

Les amateurs de gym Stacey et Rosie s’entraînent au gymnase IronWorks à Birmingham mercredi alors que le pays sort du verrouillage national

Les propriétaires ont utilisé des moyens ingénieux pour contourner les règles. Un pub à Worcester a ouvert pour les boissons à condition que les clients commandent de la nourriture au chippy voisin.

Les restrictions stipulent que ceux qui mangent à l’intérieur dans les pubs des zones de niveau deux ne devraient le faire qu’avec les membres de leur propre ménage ou bulle. Dans les espaces extérieurs – tels que les jardins de bière de pub – des groupes de six personnes maximum peuvent se rencontrer.

Les bars, pubs et restaurants doivent dire fermés dans les zones de niveau trois. Cependant, les détaillants ont pu ouvrir dans tout le pays.

Les acheteurs ont commencé à faire la queue dès 5 heures du matin devant les points de vente de Primark, qui ouvraient à 7 heures du matin – la première fois depuis quatre semaines, il pouvait accueillir des clients en Angleterre.

Un client se fait couper les cheveux dans le célèbre salon Henry’s Barber à Newcastle upon Tyne, qui fonctionnait à sa capacité maximale mercredi.

Harriet Henry, directrice du salon de thé de Knutsford, accroche une pancarte ouverte devant son café mercredi alors que l’Angleterre sortait du lock-out national

De nombreux magasins de la chaîne seront commercialisés jusqu’à minuit pendant la saison des fêtes, dont 11 devraient ouvrir 24 heures sur 24.

La crise d’Arcadia et de Debenhams entraînera des réductions massives alors qu’ils tenteront de déplacer les stocks de Noël avant de fermer les volets pour de bon.

Debenhams propose déjà jusqu’à 70% de réduction sur les vêtements pour femmes et des offres à moitié prix dans la plupart des autres catégories de cadeaux. Topshop a fait la promotion de «jusqu’à 80 pour cent de réduction» au cours du week-end et ces réductions devraient être prolongées.

Ces mesures entraîneront inévitablement d’autres détaillants – de Gap, Zara et H&M à Marks & Spencer, qui promeuvent déjà des réductions – dans la mêlée s’ils veulent accaparer une plus grande part des dépenses festives.

Un golfeur s’arrête à la première lumière au Goodwood Golf Club dans le West Sussex alors que Lockdown 2 prend fin en Angleterre

De manière significative, toute réduction chez Debenhams devra être égalée par son plus proche rival John Lewis dans le cadre de sa promesse de prix «Ne jamais sous-vendre sciemment».

Des files d’attente serpentaient autour du pâté de maisons devant les points de vente Primark et JD Sports à Londres, Manchester, Birmingham et Newcastle.

Le PDG de Primark, Paul Marchant, qui a dirigé la charge pour les heures d’ouverture prolongées, a déclaré: « Nous sommes ravis de rouvrir nos magasins en Angleterre avec des heures de magasinage plus longues pour donner à nos clients plus de temps pour faire leurs achats festifs en toute sécurité.

Felicity Fielding, 18 ans, célèbre la réouverture des magasins mercredi à Bournemouth alors que le pays sort du verrouillage national

«Toutes nos mesures de sécurité étendues restent en place pour garantir que les achats chez Primark soient une expérience agréable et sûre pour tous.

Jace Tyrrell, directeur général de la New West End Company de Londres, a déclaré: « Nous avons constaté un flux constant d’acheteurs avec une fréquentation en hausse de 165% par rapport à la semaine dernière.

« C’est merveilleux de voir les magasins emblématiques du quartier à nouveau ouvrir leurs portes, mais nous avons encore beaucoup à faire s’ils veulent récupérer une partie de leur commerce perdu au cours de ces quelques semaines vitales avant Noël.

Une barmaid au Windmill Pub à Mayfair, Londres sert des bières avec un œuf écossais mercredi

«Année après année, nos chiffres sont en baisse de 56%.

L’espoir que les recettes totales des magasins et des sites Web britanniques éclipsent le Black Friday de la semaine dernière, cependant, ont été déçus.

Rob Cameron, directeur général de Barclaycard Payments, a déclaré: « Même si certains magasins restent ouverts bien plus tard dans la soirée, il semble peu probable qu’aujourd’hui dépasse le Black Friday.

« Au lieu de cela, les détaillants devront probablement attendre samedi – le premier jour non ouvrable après la réouverture des magasins cette semaine – pour atteindre cette étape. »