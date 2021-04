« Les femmes enceintes ont ressenti les mêmes effets secondaires que les autres après la vaccination», A déclaré la directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, Rochelle Walensky lors d’un briefing de la Maison Blanche vendredi. « Surtout, aucun problème de sécurité n’a été observé pour les personnes vaccinées au troisième trimestre ou de problème de sécurité pour leurs bébés.», A ajouté le responsable de la santé.

C’est absolument ridicule 😂 Le monde ignore la science fondamentale simplement parce qu’elle offense certaines personnes! Les femmes tombent enceintes, les hommes ne peuvent pas tomber enceintes !! https://t.co/yCbCPHgxy0 – Joe (@ JJMG_33) 24 avril 2021

La déclaration de feu vert est basée sur une étude récente des chercheurs du CDC publiée dans le New England Journal of Medicine. Titré ‘Résultats préliminaires de l’innocuité du vaccin ARNm Covid-19 chez les femmes enceintes‘, il a suggéré que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna ne se sont pas avérés plus nocifs pour ceux qui attendent un enfant. Au cours du processus de préautorisation des vaccins, « les personnes enceintes»Ont été exclus des essais cliniques. Les directives mises à jour pour « les personnes enceintes»Ont été largement rapportés par les médias américains.

Des personnes enceintes? Parce que d’autres que des femmes peuvent maintenant devenir enceintes? Cela fait un moment que je ne suis pas sortie mais les choses n’ont pas tellement changé depuis le début de la pandémie !? 😳🤨 – Blue No Matter Who (@amyozzy) 23 avril 2021

Offre ‘Informations sur les vaccins COVID-19 pour les personnes enceintes ou qui allaitent‘, le CDC a précédemment conseillé prudemment aux gens de faire un choix personnel concernant la réception d’un vaccin, à la suite d’une consultation avec un médecin. Le récent « aucun problème de sécurité»Les recommandations sont basées sur les résultats préliminaires des données autodéclarées. Plus de 35 000 « personnes… identifiées comme enceintes, »De 16 à 54 ans a participé à la recherche, en utilisant un outil basé sur un smartphone pour les systèmes américains de surveillance de la sécurité des vaccins. Plus de 800 d’entre eux ont eu une grossesse terminée.

Une douleur plus fréquente au site d’injection a été signalée parmi les complications possibles liées au vaccin, « tandis que les maux de tête, la myalgie, les frissons et la fièvre ont été signalés moins fréquemment», Selon l’étude.

Dire que l’issue de la grossesse pour les patientes vaccinées était « similaire»Aux résultats prépandémiques, l’étude a conclu:«Les résultats préliminaires n’ont pas montré de signaux de sécurité évidents chez les femmes enceintes ayant reçu des vaccins à ARNm Covid-19. »

Les responsables de la santé américains ont déjà averti que celles qui sont enceintes pendant la nouvelle pandémie de coronavirus sont «à risque accru»Pour des souffrances plus graves de la maladie, ainsi que pour être menacé d’issue défavorable de la grossesse, y compris l’accouchement prématuré.

Le même jour, une bonne nouvelle pour « les personnes enceintes»A été prononcé à la Maison Blanche, le politicien britannique et animateur de la RT George Galloway a exprimé son apparente inquiétude face au même choix de formulation au Royaume-Uni. L’ancien député partagé une affiche d’un hôpital anglais offrant des informations sur «les femmes enceintes et leur partenaire de soutien. »

Le tweet a déclenché une vive dispute. L’année dernière, un débat similaire sur les trans sur Twitter a mis l’écrivain britannique JK Rowling dans l’eau chaude. L’auteur de Harry Potter a remis en question l’utilisation du terme «les personnes qui ont leurs règles», Évoquant de vives critiques de la part des militants des droits des transgenres, ainsi que des acteurs présentés dans la série populaire.

Cela n’interfère en aucun cas dans votre vie. Mais pour les personnes trans, la marginalisation continue mène à la victimisation, à la dépression et à la suicidalité. Je comprends qu’il n’y a pas assez de personnes trans pour que cela compte pour vous. Mais ça devrait. – La fin du rêve (@ DreamsEnd3) 23 avril 2021

Peut-être que ces ventres de bière ne sont pas des ventres de bière …… – Jamie Blackett (@Jamie_Blackett) 23 avril 2021

