Il y a environ une semaine, CNN a diffusé un rapport sur la situation migratoire à la frontière sud des États-Unis. Une grande partie de la pièce était consacrée à des dizaines de personnes qui traversaient le Rio Grande pour se rendre au Texas au moment où l’équipe de télévision passait sur un bateau à moteur, saisissant l’occasion de les filmer.

La vidéo a attiré l’attention de l’American Prospect, un média libéral progressiste, qui a déclaré qu’il pourrait y avoir quelque chose de louche à ce sujet. Il a suggéré que l’équipe de CNN avait été dupée dans le tournage d’un événement organisé par des partisans d’un contrôle plus strict des frontières, et que la patrouille frontalière américaine pourrait avoir été dans la ruse.

La publication a avancé un certain nombre d’arguments pour faire valoir ses arguments. Des vidéos du même événement, ou d’un événement très similaire, sont disponibles en ligne et ont été largement couvertes par des médias sceptiques quant à la migration. La personne effectuant des excursions en bateau sur la rivière portait un masque facial et des treillis distinctifs – indiquant qu’il savait qu’il serait filmé et qu’il n’avait pas peur d’être pris, car il n’a fait aucune tentative de se fondre dans les passagers. Le passage aurait eu lieu dans un endroit accessible uniquement à la patrouille des frontières et aurait pris trop de temps pour une véritable opération menée par quelqu’un évitant les forces de l’ordre. La liste continue.

La tromperie présumée, apparemment embarrassante pour CNN, a été reprise par des médias de droite comme Fox News et est devenue virale. Une tentative apparente de contrôle des dommages est venue sous la forme du dernier numéro de « Reliable Sources », le bulletin d’information de CNN, qui a déploré que «Il y a tout simplement trop de désinformation et de mésinformation promues par des acteurs de mauvaise foi et d’autres pour garder un œil dessus.»

La newsletter intitulée The American Prospect « Un site Web progressif, » assuré que « De toute évidence, CNN n’a pas organisé le passage à niveau », et a cité une déclaration de «Patrouille des douanes et des frontières» nier catégoriquement toute implication dans toute sorte de séance photo mise en scène. Le point de vente est un magazine imprimé avec plus de trois décennies d’histoire de l’édition, bien qu’il héberge des actualités sur son site Web. Il n’avait pas non plus accusé CNN de mettre en scène quoi que ce soit. Et l’organisme d’application de la loi cité par le bulletin d’information s’appelle United States Border Patrol (USBP), qui fait partie du United States Customs and Border Protection (CBP).

Compte tenu des inexactitudes et de l’incapacité à aborder le cœur du problème, il n’est pas surprenant que David Dayen, le rédacteur en chef de l’American Prospect, ait déclenché une réprimande furieuse de CNN et de son écrivain, Oliver Darcy, qui a écrit les « sources fiables » bâclées. problème.

Dans un fil Twitter, Dayen a souligné que la déclaration de la patrouille frontalière n’était peut-être pas véridique et ne constituait donc pas une preuve valide. Il a également décrit d’autres aspects problématiques de la tentative de vérification des faits «Informations erronées», et a déclaré que le bulletin d’information n’avait même pas réussi à citer avec précision la réponse qu’il leur avait donnée au sujet de la déclaration qu’il avait publiée.

« Nous allons en avoir plus à ce sujet dans un suivi, » Dayen a promis. «Mais c’est tellement sordide de la part de @CNN de nous esquiver pendant une semaine, puis de demander à leur« journaliste »des« médias »de publier une histoire de BS qui nous met en contact avec les théoriciens du complot. Avec la « preuve » qu’une agence non digne de confiance l’a dit. «

