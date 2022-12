Les soupçons tournent autour des plans de la Russie pour la Biélorussie après la mort du ministre

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a rencontré ses ministres de la sécurité jeudi, quelques jours après la mort soudaine du ministre des Affaires étrangères de longue date du pays, et il a mis en garde contre les attaques d’ennemis extérieurs : l’OTAN, l’Ukraine et même des Biélorusses exilés combattant en Ukraine contre la Russie. Loukachenko a déclaré que ces combattants en exil pourraient tenter de prendre le pouvoir par la force.

Le dictateur biélorusse, au pouvoir depuis 1994, est connu pour ses affirmations alarmistes et farfelues sans fondement. Son dernier avertissement intervient au milieu de rumeurs tourbillonnantes de complots et d’intrigues, dont beaucoup ont été rejetées par les analystes comme improbables, à la suite du décès inattendu le week-end dernier du ministre des Affaires étrangères Vladimir Makei, un proche allié et confident de Loukachenko.

Le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenin, a averti jeudi que les régiments biélorusses anti-Loukachenko combattant pour Kyiv avaient une expérience de combat sérieuse et pourraient être utilisés pour prendre le pouvoir à Minsk.

“L’Ukraine, sous quelque prétexte que ce soit, essaie très probablement d’attirer les troupes des États membres de l’OTAN dans le conflit”, a déclaré Loukachenko, selon les médias d’État biélorusses. Sans preuves, il a également mis en garde contre l’augmentation des “provocations” à la frontière.

L’Ukraine a toujours nié les accusations de Loukachenko concernant tout plan d’attaque et construit des tranchées défensives et une clôture le long de la frontière.

Le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Vladimir Makei, décède “soudainement”, selon l’Etat

“De plus en plus d’appels sont lancés par l’opposition fugitive, nos bandits, pour prendre le pouvoir par la force et commettre des actes terroristes sur le territoire de la Biélorussie”, a déclaré Loukachenko, les qualifiant de “pas seulement des traîtres, mais des extrémistes”. Ils n’hésitent pas à appeler à des frappes contre des cibles sur le territoire de notre pays.

En fait, Loukachenko pourrait avoir des raisons de paranoïa ces jours-ci, mais pas nécessairement pour les raisons qu’il cite.

Dépendant de Moscou pour les promesses de soutien en matière de sécurité après que les manifestations de 20020 l’ont presque fait démissionner, Loukachenko a permis à son pays d’être utilisé comme terrain de transit pour l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine. La Biélorussie a servi de base à la Russie pour lancer des attaques, fournir des soins médicaux aux soldats blessés et, plus récemment, former des milliers de soldats russes nouvellement enrôlés.

Mais Loukachenko a irrité Moscou en refusant d’envoyer ses forces militaires en Ukraine pour y renforcer l’armée épuisée de Poutine. Une telle décision serait profondément impopulaire en Biélorussie et pourrait susciter de nouvelles protestations.

Les choix de Loukachenko se rétrécissent à mesure que la guerre se prolonge. Il est sous la pression de la Russie pour des engagements militaires accrus tout en étant également sanctionné par l’Occident pour son rôle dans l’invasion de l’Ukraine, ainsi que pour sa répression brutale contre les militants de l’opposition depuis sa réélection frauduleuse en 2020. Près de 1 500 membres de l’opposition sont désormais emprisonnés. .

La mort de Makei, quant à elle, signifie qu’il y a une voix moins pragmatique et rationnelle à l’oreille de Loukachenko, prônant une indépendance maximale vis-à-vis de Moscou, sans risquer une invasion à l’ukrainienne.

Loukachenko a placé des roses rouges sur le cercueil de Makei avant son enterrement mardi et a brièvement touché le bras du mort, le regardant pendant quelques instants, les yeux secs, avant de présenter ses condoléances à la famille de Makei.

Makei, un loyaliste rusé du régime, semblait être en bonne santé avant de mourir chez lui samedi, à l’âge de 64 ans. Sa mort a provoqué une tempête de spéculations selon lesquelles il aurait pu être tué clandestinement par la Russie, avec une myriade de théories concurrentes sur le mobile.

Mais des explications banales peuvent être plus probables. Le média libéral Nasha Niva a rapporté que Makei était décédé d’une crise cardiaque après avoir omis de demander une assistance médicale.

Considéré par certains comme une figure pro-occidentale, Makei était un ancien colonel du renseignement militaire soviétique qui cherchait à maximiser le pouvoir autoritaire en Biélorussie et à préserver la stabilité du régime, selon l’analyste Artyom Shraibman du Carnegie Endowment for International Peace.

“Ce que tout le monde devrait comprendre à propos de Makei, c’est que pour lui, la loyauté envers Loukachenko est primordiale et la stabilité du régime est primordiale”, a déclaré Shraibman.

Les revers de la guerre en Ukraine diminuent l’influence de la Russie auprès des alliés régionaux

Makei était également l’un des rares responsables biélorusses capables de communiquer avec des responsables occidentaux et qui pouvait expliquer le point de vue de Minsk selon lequel la Biélorussie doit toujours tenir compte d’une menace de Moscou, a-t-il déclaré.

“Il était dans une position tout à fait unique d’être très proche de Loukachenko et de lui faire confiance depuis le début du siècle, mais aussi d’avoir des liens avec l’Occident et une capacité à parler à l’Occident”, a déclaré Shraibman. “Il était un amplificateur parfait des signaux de Loukachenko vers l’Ouest et de l’Ouest vers Loukachenko.”

S’adressant aux journalistes la semaine dernière lors d’une réunion de l’Organisation du traité de sécurité collective dirigée par la Russie, Loukachenko a averti l’Ukraine de cesser les combats ou de faire face à une “destruction totale”.

Il a accusé à plusieurs reprises l’Ukraine et l’Occident de comploter pour attaquer la Biélorussie, sans aucune preuve. En mettant l’accent sur la prétendue menace qui pèse sur la Biélorussie, il crée une justification pour ne pas envoyer son armée en Ukraine.

L’année dernière, Loukachenko a prétendu, sans preuves, être la cible d’un complot d’assassinat dirigé par les États-Unis.

En résistant aux demandes de Moscou, Loukachenko reconnaît vraisemblablement que sa petite armée non testée de 45 000 soldats subirait probablement de lourdes pertes si elle était envoyée combattre l’armée ukrainienne aguerrie.

Makei, ancien chef de l’administration de Loukachenko, était depuis longtemps une voix ferme au sein du régime en faveur de la résistance à la domination militaire et politique russe, a déclaré Shraibman.

“Il a toujours été en faveur d’un régime autoritaire se conduisant plus intelligemment, engageant certains de ses détracteurs”, a-t-il déclaré. “Son seul penchant idéologique est probablement de ne pas être pro-russe. Il a parlé durement de l’État russe et de la culture politique russe dans des conversations privées.

Malgré la réticence de Loukachenko à envoyer des forces au combat, la Biélorussie est entraînée plus profondément dans l’étreinte militaire de Moscou à mesure que la guerre se poursuit, d’une manière qui sera difficile à démêler à l’avenir.

En octobre, Loukachenko a annoncé qu’une force conjointe russo-biélorusse de 9 000 hommes serait basée en Biélorussie, sans expliquer son rôle – bien que les responsables russes aient déclaré qu’elle ne combattrait pas en Ukraine.

La mort de Makei a été suivie d’un rapport d’un groupe de réflexion peu connu selon lequel Poutine complotait pour assassiner Loukachenko dans le but de prendre le contrôle de l’armée biélorusse, une affirmation rejetée par les analystes.

Dans la capitale ukrainienne, les attaques de Poutine n’entament pas la détermination à combattre la Russie

“Il est très difficile de voir comment quiconque pourrait s’attendre à ce que l’armée biélorusse ait un effet sur l’issue de la guerre contre l’Ukraine”, a-t-il ajouté. a écrit Ruth Deyermond, experte en sécurité post-soviétique au King’s College de Londres, a commenté sur Twitter, ajoutant qu’une telle décision pourrait déclencher d’importants troubles intérieurs.

Les tensions militaires en Biélorussie à cause de la guerre ont éclipsé la dure répression politique de Loukachenko depuis 2020 qui a été conçue, comme une opération similaire du Kremlin, pour écraser l’opposition.

Le régime de Loukachenko a poursuivi sans relâche les personnes qui ont participé aux manifestations pacifiques de 2020, traînant les gens hors de chez eux, les battant, enregistrant des aveux forcés et les emprisonnant.

Maria Kolesnikova, une dirigeante de l’opposition emprisonnée qui a mené conjointement la campagne présidentielle de 2020 contre Loukachenko, a été admise mardi en soins intensifs nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence après avoir été placée dans une cellule disciplinaire.

L’avocat de Kolesnikova s’était vu refuser l’accès à elle, et sa famille s’est vu refuser des informations sur ce qui s’était passé pour nécessiter une intervention chirurgicale.