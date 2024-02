Les Sounders remportent le match d’ouverture de la pré-saison contre le TSC Bačka Topola

Les Sounders de Seattle ont ouvert leur pré-saison avec une victoire 3-2 contre le club serbe du TSC Bačka Topola, mercredi à Marbella, en Espagne. Georgi Minoungou, Dylan Teves et Albert Rusnák ont ​​marqué pour les Sounders.

“Bačka Topola était une équipe coriace, c’était un bon test”, a déclaré l’entraîneur-chef des Sounders Brian Schmetzer après le match. “Je suis content que nous ayons réussi à la fin.”

Le match était techniquement divisé en deux mi-temps de 60 minutes avec un changement complet d’alignement entre chacune. Les 60 premières minutes se sont terminées sur un score de 1-1 après que le TSC ait marqué dès la 1ère minute. Les Sounders ont remporté les secondes 60 minutes, 3-2, le vainqueur arrivant à la toute fin lorsque Rusnák a repoussé un centre de Léo Chú après un mannequin de Jordan Morris à la 120e minute.

“C’était un jeu d’évaluation”, a déclaré Schmetzer. “Nous avons mélangé les équipes, nous voulions les équilibrer.”

Les 60 premiers se sont joués avec une composition qui ressemblait à ceci : GK : Andrew Thomas ; LB : Cody Baker ; CB : Xavier Arreaga et Nathan ; RB : Alex Roldan ; DM : João Paulo et Josh Atencio ; LM : Minoungou ; CM : Paul Rothrock ; RM : Cristian Roldán ; FW : Raúl Ruidiaz. Ce groupe a marqué lorsque Minoungou a inscrit un but de la tête hors de la ligne de but à la suite d’une mêlée qui a commencé par un corner de João Paulo.

Le premier but des Sounders était une course au but sur un corner. Georgi Minoungou apporte la touche finale. pic.twitter.com/lwZEbkFA1l – Sondeur de cœur (@sounderatheart) 31 janvier 2024

La seconde mi-temps mettait en vedette une formation de GK : Jacob Castro ; LB : Jon Bell ; CB : Stu Hawkins et Tino Lopez ; RB : Kalani Kossa-Rienzi ; DM : Obed Vargas et Danny Leyva ; LM : Chu ; CM : Rusnák ; RM : Teves ; FR: Morris.

Ce groupe a inscrit son premier but sur un jeu bien travaillé sur un coup franc, Chú préparant Teves pour une frappe au deuxième poteau.

Le but de Dylan Teves d’aujourd’hui, inscrit par Léo Chú. pic.twitter.com/NQUbls4dwn – Sondeur de cœur (@sounderatheart) 31 janvier 2024

TSC a réussi à égaliser sur une échappée dans laquelle Vargas a semblé être pris un peu hors de position. Mais les Sounders ont ensuite trouvé le vainqueur pratiquement sur le dernier jeu du match. Bell a décroché une passe ; il a rapidement avancé vers Chú, qui a fait un joli geste pour dépasser sa cible ; a fait irruption sur le terrain et a centré Morris devant le but. Morris, qui avait un angle difficile et était marqué, a trompé Rusnák qui s’est converti au deuxième poteau.