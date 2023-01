Les Sounders de Seattle signent Morris et Roldan pour des contrats de cinq ans

Le Seattle Sounders FC a signé avec l’attaquant Jordan Morris et le milieu de terrain Cristian Roldan des contrats de cinq ans qui les garderont probablement avec le club pour le reste de leur carrière en MLS.

Les deux joueurs ont évoqué le processus des accords après l’entraînement de jeudi avant le départ de l’équipe pour l’Europe afin de poursuivre les préparatifs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA le mois prochain au Maroc. Les Sounders sont la première équipe MLS à participer au tournoi.

Les nouveaux accords maintiendront la paire sous contrat avec Seattle jusqu’en 2027.

“C’est génial. De toute évidence, de bons amis et coéquipiers depuis longtemps maintenant. Je pense que nos derniers contrats ont également été annoncés ensemble”, a déclaré Morris. “C’est vraiment excitant de traverser ce processus avec un si grand ami et un si grand joueur.”

Morris, 28 ans, a passé presque toute sa carrière en club avec les Sounders après avoir signé avec le club de sa ville natale en 2016 à l’âge de 21 ans. Il a participé à 136 matches de MLS et a marqué 42 buts avec 20 passes décisives pour les Sounders. Il est revenu en pleine forme la saison dernière après avoir subi la deuxième blessure majeure au genou de sa carrière lors d’un bref prêt avec Swansea City dans le championnat anglais au début de 2021.

“Je pense que c’était une expérience formidable et à l’époque, je voulais vraiment que cela continue et malheureusement, cela s’est évidemment terminé bien plus tôt que prévu”, a déclaré Morris. “Les choses arrivent pour une raison. Encore une fois, je suis ravi d’être ici et si j’étais là-bas, je ne serais peut-être pas revenu et je n’aurais pas gagné la Ligue des champions avec ce grand club.”

Roldan, 27 ans, était une vedette universitaire à Washington et a été un choix de première ronde par les Sounders lors du repêchage de 2015. Pilier du milieu de terrain de Seattle, Roldan a commencé 205 des 227 matchs de la MLS avec les Sounders. Il a 33 buts et 28 passes décisives avec Seattle.

“Je pense qu’il est rare dans le football que vous passiez autant de temps avec un club et je me suis toujours senti fidèle aux Sounders depuis le tout début”, a déclaré Roldan. “Et être ici – au moins signé jusqu’à 13 ans – est quelque chose dont il faut être reconnaissant et ne jamais prendre aucun moment que j’ai avec le club pour acquis.”

Les deux joueurs étaient sur la liste des États-Unis pour la Coupe du monde l’année dernière. Morris est apparu brièvement dans deux matchs, tandis que Roldan n’a jamais vu d’action.