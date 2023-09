Les Sounders de Seattle explorent l’idée d’un nouveau stade en banlieue

Les Sounders de Seattle inaugurent un nouveau centre d’entraînement en 2024, et ils pourraient également se doter d’un nouveau stade. Le centre de formation des Sounders à Longacres ouvrira ses portes l’année prochaine. Le club affirme qu’il comptera parmi les meilleures installations d’entraînement de football en Amérique du Nord. Il y aura un total de quatre terrains sur lesquels l’équipe pourra s’entraîner. Deux d’entre eux sont en gazon naturel et deux d’entre eux sont en gazon artificiel comme Lumen Field, le domicile actuel du club.

Cependant, le président du club n’a pas hésité à agrandir encore davantage ce centre de formation. Le président de l’équipe, Hugh Weber, s’est entretenu avec Sondeur au cœur à propos du nouveau centre de formation qui ouvrira ses portes en 2024. Il dit que Lumen Field est un lieu formidable. C’est par exemple l’un des sites hôtes de la Coupe du monde 2026. Pourtant, disposer d’un stade dédié au football est la situation idéale pour tout club de Major League Soccer.

« Le Lumen Field a été une superbe maison, mais avoir un stade centré sur le football est toujours le rêve de tout club de premier plan de la MLS », a déclaré Weber. « C’est toujours quelque chose que nous envisageons et auquel nous réfléchissons. Il y a certainement de la place sur le site. Il y a beaucoup d’exploration à faire, est-ce même quelque chose que nos fans considéreraient comme positif ? Je serais négligent et pas honnête si je disais que nous n’y réfléchissons pas et que nous ne savons pas comment nous pouvons y remédier.

Les Sounders de Seattle rêvent d’un nouveau stade dédié au football

Longacres se trouve à 13 miles au sud de Lumen Field. Cela contrasterait fortement avec la maison actuelle des Sounders, qui se trouve effectivement au centre-ville de Seattle. Lumen Field a également une atmosphère sensationnelle, un trait constant dans les sports professionnels de Seattle. Pourtant, comme le dit Weber, les stades dédiés au football font fureur.

Seuls sept clubs de la Major League Soccer n’utilisent pas de stade spécifique au football. Cependant, quatre de ces sept, dont Lumen Field, constituent les quatre plus grands stades de la MLS en termes de capacité. La capacité moyenne des 22 stades dédiés au football est de 22 140 places. Pourtant, les partisans des Sounders pourraient s’inspirer du GEODIS Park, qui a une capacité de 30 000 fans du Nashville SC.

Si la nouvelle zone des Sounders au sud devenait un projet de stade, le club disposerait de suffisamment de terrain pour construire l’un des sites les plus populaires de la Major League Soccer.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire