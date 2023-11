Les Sounders avancent devant le FC Dallas avec une victoire 1-0 à domicile

SEATTLE – Les Sounders de Seattle ont accueilli le FC Dallas avec leur vie en séries éliminatoires en jeu. Grâce à un but d’Albert Rusnák à la 33e minute, Seattle a remporté une victoire 1-0 pour remporter la série 2-1 et se qualifier pour les demi-finales de la Conférence Ouest contre le LAFC.

La première mi-temps a été absolument dominée par les Sounders. Ils détenaient 64 % de possession au cours des 45 premiers matchs, ont dominé Dallas 8-0 au tir et ont inscrit le seul but de la mi-temps. La percée est survenue juste après une bonne occasion sur un coup franc dans lequel Cristian Roldan a traversé la ligne défensive dans l’espace sur la droite pour recevoir un court coup de pied et jouer dans un centre sur lequel Jordan Morris a mis la tête, mais le L’effort a été facilement capté par le gardien du FCD Maarten Paes. Presque immédiatement après la reprise, João Paulo a capté une passe de Dallas au milieu de terrain et a repéré une course d’Albert Rusnák. Il a parfaitement glissé le ballon à travers une fenêtre de fermeture et Rusnák a réussi un superbe tir que Paes a touché, mais pas assez pour le garder hors du but.

Après la mi-temps, Seattle n’était pas aussi dominant, même s’ils contrôlaient toujours une bonne partie du jeu. Dallas a vraiment commencé à s’affirmer au cours des 10 dernières minutes, en réussissant son premier tir du match à la 89e minute. Dallas a généré une poignée de bons regards alors que les Sounders luttaient pour reprendre le contrôle et voir le match se terminer, mais dans chaque cas, Stefan Frei et sa ligne arrière ont été capables de gérer tout danger potentiel avant que Dallas ne puisse capitaliser.

En fin de compte, c’est une autre victoire, un autre blanchissage, et les Sounders se dirigent vers les demi-finales de conférence pour la première fois depuis 2020. Ils accueilleront le LAFC après la trêve internationale.

Moments clés

1′ – Une belle construction des Sounders crée finalement un corner après que Rusnak ait atteint la ligne de fond.

12′ – Après une série de ratés et de décisions dangereuses dans la zone défensive des Sounders, Nouhou fait passer le ballon au-delà de la ligne pour un coup de pied de but.

20‘ – Jackson Ragen remporte une tête sur un coup franc qui est facilement capté par Maarten Paes, mais il est rappelé pour une faute.

30‘ – Cristian Roldan monte sur un Jordan Morris coupé et prépare JP pour un tir, mais son effort est facilement géré par Paes.

35‘ – Les Sounders adoptent une approche créative sur un coup franc qui voit Cristian dans l’espace en bas à droite envoyant un centre pour Morris, mais sa tête est captée.

36‘ – BUT! Albert Rusnak marque ! Il reçoit une passe en profondeur de JP qui divise la défense et bien que Paes reçoive une touche, il ne peut pas arrêter le but ! 1-0 Sondeurs

40‘ – Morris joue sur une faute potentielle dans la surface pour préparer Cristian à un superbe tir du haut de la surface, mais le tir passe large à gauche.

55‘ – Morris ajoute presque une seconde pour les Sounders pour couronner un superbe mouvement des Roldans et Josh Atencio, mais sa tentative est bloquée en corner.

58‘ – Morris réalise un gros arrêt de Paes, tentant de presser le ballon haut au premier poteau après un bon ballon de Rusnák.

61‘ – Après quelques excellentes touches et un joli 1-2 en haut de la surface, la touche de Léo Chú échoue en refusant un regard clair sur le but.

72‘ – Jackson Ragen jette un œil au deuxième poteau sur un coup franc après que Nouhou soit renversé sur le ballon, mais son tir ne dérange pas le gardien.

76‘ – Nico Lodeiro envoie un ballon fantastique pour Morris, mais il prend une déviation et va bien au-delà de sa portée et sort en corner.

87‘ – Le FC Dallas a un regard dangereux alors que Jesus Jimenez amortit une tête au deuxième poteau après un superbe centre, mais Yeimar l’efface avant que le tir n’arrive.

89‘ – Dallas prend son premier tir de la soirée alors que Nkosi Tafari obtient une tête dans la zone que Stefan Frei nettoie facilement. C’est le seul tir de Dallas dans le match.

Réflexions rapides

Maîtrise du milieu de terrain : Cette victoire, comme tant d’autres, ne se produit tout simplement pas sans que João Paulo ne dirige le jeu au milieu du terrain. Sa passe décisive sur le seul but du match était de toute beauté et n’était que la cerise sur le gâteau d’une performance méritée d’Homme du match. Il a mené Seattle avec 86 touches, complété trois des quatre dribbles, réalisé 12 récupérations et remporté huit des 10 duels au sol. Quand il joue à son apogée, il n’y a pas beaucoup de gars dans ce quad des Sounders qui sont meilleurs, et ce soir, il était à son meilleur.

Sélection de l’attaquant : Jordan Morris continue de consolider sa prétention à la place de titulaire à l’avant-centre des Sounders. Il n’a peut-être pas marqué alors que Seattle a assuré sa place au tour suivant, mais il a fait à peu près tout ce que Brian Schmetzer et son équipe auraient pu souhaiter. Il a presque créé plusieurs buts avec un excellent jeu de hold-up, notamment sur l’occasion qu’il a créée pour Cristian Roldan lorsqu’il a résisté et a retourné deux défenseurs à l’intérieur de la surface avant de lâcher le ballon. Il a donné des coups à la ligne arrière partout où il apparaissait et a travaillé dur pour récupérer le ballon lorsque les Sounders étaient hors de possession. Raúl Ruidíaz est toujours une excellente option assis sur le banc, mais ce n’est pas pour rien qu’il y est resté ce soir.

Les draps propres ne cessent de s’accumuler : Stefan Frei et l’équipe des Sounders ont remporté leur 16e clean sheet de la saison avec la victoire 1-0 ce soir. Frei et d’autres souligneront l’effort collectif de l’équipe comme la raison de ce record, mais les feuilles blanches ont tendance à apparaître comme une statistique de gardien de but pour une raison. La capacité de Frei à organiser l’équipe devant lui et à contrôler sa zone est généralement un élément clé du meilleur bilan de blanchissage de l’ère MLS de l’équipe. Stefan Frei n’obtiendra peut-être pas le respect qu’il mérite dans la ligue, mais sa stabilité et sa constance resteront longtemps dans les mémoires après son départ. Espérons que ce ne soit pas avant des années.

As-tu vu ça?!?

Il a dit quoi?!?

Une statistique pour raconter l’histoire

7 – Les 7 buts d’Albert Rusnák cette saison ont été décisifs et il compte désormais cinq buts lors de ses 10 derniers matchs.