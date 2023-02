Les Sounders affronteront Al Ahly au deuxième tour de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Doug McIntyre Journaliste de football

Près de neuf mois après être devenus la première équipe MLS à se qualifier pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, les Sounders de Seattle savent enfin quel adversaire se dresse entre eux et un rendez-vous avec le Real Madrid en demi-finale.

Sous les yeux des Sounders depuis leur base d’entraînement à Marbella, en Espagne, l’équipe égyptienne d’Al Ahly a battu les Néo-zélandais d’Auckland City 3-0 lors du match d’ouverture du tournoi mercredi au Maroc, qui accueille l’événement à sept clubs. Seattle se rendra au Maroc jeudi et affrontera Al Ahly à Tanger samedi (12h30 HE, FS2, FOX Deportes et l’application FOX Sports.) dans un match à élimination simple. Le vainqueur rencontrera le puissant Real Madrid, 14 fois et actuel champion d’Europe, le 8 février. La finale aura lieu trois jours plus tard à Rabat.

Non pas que les Sounders regardent au-delà de l’ennemi de samedi.

“Nous ne regardons certainement pas au-delà d’Al Ahly”, a déclaré le gardien de Seattle de longue date Stefan Frei à FOX Sports peu après que les Egyptiens se soient qualifiés pour les quarts de finale de samedi. “Nous savons que nous devons leur accorder le plus grand respect.”

“Ils sont très dangereux en contre”, a ajouté le défenseur Alex Roldan. “Ils aiment lancer beaucoup de centres. Nous devons absolument être forts sur la ligne arrière et nous assurer de ne rien leur céder facilement.”

Ce n’est pas seulement du bout des lèvres de Frei et Roldan. Les Sounders ne se contentent pas de dire les bonnes choses. Ce ne sont pas simplement des professionnels expérimentés qui savent mieux que fournir à un adversaire du matériel de babillard. Alors que les Sounders ont brisé un plafond de verre juste en se rendant à la Coupe du Monde des Clubs, c’est le troisième voyage consécutif d’Al Ahly. Ils ont également remporté la médaille de bronze deux années de suite, éliminant le champion mexicain de Monterrey l’an dernier.

La Coupe du monde des clubs a encore un long chemin à parcourir pour devenir aussi pertinente que, disons, la Ligue des champions de l’UEFA, bien sûr, sans parler de son homonyme pour les équipes nationales. Pourtant, sa stature grand public va sûrement exploser dans les années à venir, la FIFA prévoyant d’étendre l’édition 2025 à 32 équipes.

Pour l’instant, c’est encore surtout une curiosité pour les fans, du moins ceux en dehors de l’Europe. Le calendrier et le lieu de la mi-saison – généralement l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient ou le Japon – sont souvent critiqués par les ligues et les supporters de l’ancien monde, même si les clubs européens ont remporté 14 des 18 Coupes du monde des clubs de tous les temps, dont les neuf dernières. (Le Real Madrid a le plus de titres, avec quatre.)

Les clubs sud-américains ont remporté les quatre autres titres. Les clubs de n’importe où ailleurs sont généralement considérés comme de la chair à canon. Mais les Tigres puissants de la Liga MX ont atteint la finale il y a deux ans. Depuis 2016, les clubs du Japon et des Émirats arabes unis le sont aussi.

Pourtant, une partie de la raison pour laquelle il a fallu si longtemps à une équipe MLS pour remporter la Ligue des champions de la CONCACAF et se qualifier pour la Coupe du monde des clubs est que la première a été organisée pendant la pré-saison de la ligue. Le moment de ce tournoi est tout aussi terrible pour Seattle, qui n’a pas joué de match de compétition depuis le 9 octobre. “Dans une année normale, je pense que ce serait juste après la semaine 1 pour nous avant la pré-saison MLS”, dit Rollan. “Mais ne l’utilisaient pas comme excuse.”

Seattle a prévu des mises au point en Espagne contre l’Autrichien Wolfsberg et le Suédois Hammarby. En revanche, Al Ahly en est à 15 matchs de sa campagne nationale, sa dernière il y a un peu plus d’une semaine. La condition physique est donc une préoccupation sérieuse pour les hommes de l’entraîneur Brian Schmetzer. Ils ne peuvent pas laisser le concours de samedi se transformer en une rencontre d’athlétisme. Il est peu probable que ce soit une affaire fluide et de bout en bout.

“Nous devrons trouver les bons moments pour ralentir le jeu”, a admis Roldan.

Il n’y a aucune garantie que cela fonctionne : le meilleur de la CONCACAF n’a atteint le dernier carré que cinq fois au cours de la dernière décennie. “Dans une phase à élimination directe comme celle-ci, il n’y a pas de place à l’erreur, a déclaré Frei. Nous devons être capables de mettre un résultat sur la table tout de suite pour passer à autre chose et passer au tour suivant.”

Autant ne pas s’avancer est admirable, autant personne ne peut reprocher aux Sounders de rêver un peu d’affronter le Real Madrid. Si leur acuité et leur cohésion pourraient faire défaut samedi, la motivation ne le sera pas.

“Si nous nous retrouvons à aller de l’avant, c’est une opportunité incroyable”, a déclaré Frei, qui s’est aligné deux fois contre Los Blancos lors d’exhibitions. « Mais ce sont des matchs amicaux, n’est-ce pas ? Frei a dit de ces jeux.

“Pour une équipe MLS, avoir l’opportunité de jouer contre sans doute la meilleure équipe du monde pour quelque chose de significatif serait un privilège.”

