Les souhaits des fans de Bundesliga se réalisent: ESPN + lance un spectacle fouetté

Les souhaits des fans de Bundesliga se sont réalisés. La Bundesliga allemande met une nouvelle émission à la disposition de ses partenaires télévisuels internationaux, dont ESPN +. Pour la première fois, les services diffusant la Bundesliga dans le monde entier ont accès à la multidiffusion des matchs de la ligue qui démarrent simultanément le samedi ainsi que les rondes en semaine.

L’élite allemande l’appelle « Goals Arena » pour le public anglophone.

‘Konferenz’ sous un autre nom

La diffusion simultanée de matchs débutant en même temps est un incontournable des émissions de Bundesliga allemande depuis des années. En Allemagne, le programme est connu sous le nom de » BundesligaKonferenz » ou simplement » Konferenz » et est diffusé sur Sky Sports Germany (détenteurs actuels des droits) tous les samedis à 15h30 CET ainsi que tous les jours de la semaine se jouant les mardis et mercredis.

C’est une multidiffusion d’action rapide avec des commentaires de chaque match. Il va de stade en stade avec des «retournements» rapides aux matchs au fur et à mesure que les buts sont marqués. C’est un excellent moyen de suivre jusqu’à cinq matches de Bundesliga simultanément.

ESPN+ et ‘Goals Arena’

À partir du 19 août, ESPN + fournira ce nouveau flux à tous ses abonnés américains. Pour chaque manche du week-end de la Bundesliga, les téléspectateurs pourront se connecter à une chaîne de streaming ESPN + dédiée diffusant 4 ou 5 matchs de Bundesliga à 9h30 HE. Pour les rondes en semaine, « Goals Arena » sera diffusé le mardi et le mercredi.

Le premier tour en semaine prévu pour la Bundesliga pour la saison à venir est le dernier tour de l’année civile 2023 (Round 16), qui se jouera les 19 et 20 décembre. La Bundesliga a annoncé des commentaires pour tous les matchs dans la ‘Goals Arena ‘ la multidiffusion utilisera les commentateurs de flux internationaux en anglais.

Le spectacle de fouet de la Bundesliga est un ajout bienvenu

Les fans de football américains seront familiers avec d’autres spectacles comme celui à venir en Bundesliga. CBS Sports utilise le Golazo Show pour l’UEFA Champions League et la Ligue européenne. La Premier League a Goal Rush pour le coup d’envoi de samedi à 10 h HE. Ensuite, MLS 360 couvre la Major League Soccer et ESPN s’est essayé avec le spectacle de la FA Cup.

« Goals Arena » devrait être un peu différent, surtout si ESPN+ émule la version de SkySports Germany. Il n’y a pas de scores de barre latérale ou d’autres informations occupant une grande partie de l’écran.

Les multicasts permettent de suivre plusieurs matchs en même temps. Certes, cela peut enlever l’intrigue de regarder les flux et reflux d’un match. Pourtant, les téléspectateurs ont la possibilité sur ESPN + de regarder n’importe quel match individuellement. De plus, cela peut être en direct ou enregistré.

C’est juste une autre option pour ceux qui aiment la Bundesliga. Ils ne voudront peut-être rien manquer de l’action telle qu’elle se produit. Il s’agit d’un ajout bienvenu à la couverture de la Bundesliga par ESPN.

PHOTO : IMAGO / MIS