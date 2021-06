Les soucis de la semaine dernière ne sont plus en jeu à Wall Street

Wall Street a retrouvé son rythme lundi après une vente brutale des actions la semaine dernière qui a amené des acheteurs sur le marché, a déclaré Jim Cramer de CNBC.

« Demain, les traders choisiront les gagnants, pas les perdants, car il semble que nous ayons oublié tout ce qui nous a fait tomber vendredi, sinon nous ne serions pas aussi en hausse aujourd’hui », a déclaré Cramer. « Et par oublié, je veux dire que les forces artificielles qui nous ont fait tomber ont disparu. Elles ne sont plus en jeu. »

La semaine dernière, le Dow Jones Industrial Average a subi sa pire semaine de négociation cette année, une décision motivée par des raisons artificielles, a-t-il déclaré sur « Mad Money ».

Cramer a attribué la baisse de la semaine dernière en grande partie à un certain nombre d’événements qu’il a qualifiés de « programmes de vente », notamment un rééquilibrage du S&P et de la déclaration belliciste du président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, vendredi sur les taux d’intérêt.

Malgré cela, les fondamentaux restent intacts. La seule chose qui a changé est le prix de vente des actions, a déclaré Cramer. Une baisse des rendements obligataires a également pesé sur le marché boursier, bien que les rendements aient rebondi lundi, a-t-il ajouté.

« Plutôt que d’essayer de juger l’action globale, je pense que la bonne décision est d’acheter de bonnes actions comme les pièces de réouverture, les agences de voyages, les huiles préférées – Chevron et Pioneer – ou les sociétés qui viennent de rapporter des chiffres incroyables, comme Adobe, » dit Cramer.

Les actions de Chevron et Pioneer Natural Resources ont chuté de plus de 4% la semaine dernière. Chevron a rebondi de près de 3 %, tandis que Pioneer a récupéré la plupart de ses pertes en une journée. Cramer a également recommandé Gap, United Parcel et American Express. Chacun de ces titres a enregistré des gains notables au cours de la session.

« Parfois, les actions évoluent et tout tourne autour de la mécanique du marché, pas des fondamentaux. Tout ce que nous pouvons faire, c’est arrêter de tirer… des conclusions de l’action. »