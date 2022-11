Les souches de Covid surnommées «petits-enfants d’Omicron» se propagent alors que la «soupe variante» fait craindre de nouveaux verrouillages

De NOUVELLES souches de Covid surnommées les “petits-enfants d’Omicron” ont commencé à se propager, provoquant des avertissements de nouveaux verrouillages de la part d’experts.

La “soupe variante” de souches a déjà été détectée en Australie, en Chine et dans toute l’Europe.

On pense qu’une «soupe variante» de souches de Covid se propage à travers l’Australie Crédit : Getty

La police australienne a répondu à un certain nombre de rassemblements anti-lockdown l’année dernière Crédit : AFP

Le médecin spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Paul Griffin, a déclaré qu’il “surveillait de près” plusieurs sous-variantes – dont deux ramifications connues sous le nom de XBB et BQ.

Il a déclaré à l’émission d’information matinale australienne Sunrise: “Certains l’ont décrite comme une” soupe variante “, car il y en a tellement de nouvelles en ce moment.

“Les deux plus préoccupants sont peut-être le BQ, qui est une ramification du BA5, qui a été détecté principalement en Europe et aux États-Unis, et environ 10 % des cas dans le monde.

“Et l’autre est XBB qui a causé des problèmes à Singapour et en Inde.”

BA.5 est une sous-variante d’Omicron extrêmement infectieux qui a balayé le monde l’hiver dernier et serait à l’origine d’autres mutations comme BF.7 et BA.5.1.7 qui frappent actuellement la Chine.

Le Dr Griffin a déclaré que les variantes semblaient “un peu” plus infectieuses que les souches précédentes.

“Ils peuvent également mieux échapper à notre réponse immunitaire à la fois contre les infections passées et contre la vaccination, ce qui montre certainement que la pandémie n’est pas terminée”, a-t-il averti.

Le célèbre médecin a déclaré que même s’ils ne semblaient pas causer de maladie grave, ils représentaient toujours un danger.

“Pour cette raison, il est vraiment important que nous soyons à jour avec nos vaccins, y compris notre nouveau rappel amélioré spécifique à Omicron qui est maintenant disponible dans notre pays”, a-t-il déclaré.

L’avertissement intervient alors que le scientifique en chef australien, le professeur Paul Kelly, a averti que les “petits-enfants d’Omicron” avaient atterri.

Il a déclaré que les cas des sous-variantes “sont certainement en augmentation” et a averti que “l’avenir est une question de spéculation”.

“Ce sont des variantes plus transmissibles, mais pas plus graves par rapport à ce que nous étions il y a 12 mois”, a-t-il déclaré.

Le médecin australien a refusé d’exclure une nouvelle vague de verrouillages pour ralentir la propagation.

“Mon conseil pour le moment est d’être vigilant mais pas effrayé, je pense que ce serait une bonne façon de voir les choses”, a-t-il déclaré, ajoutant que la possibilité d’un verrouillage à Noël était “peu probable”.

La variante XBB est apparue pour la première fois à Singapour et se répandrait à Sydney et à Melbourne.

Les confinements se sont heurtés à une résistance féroce de la part des Australiens ordinaires qui ont dû faire face à l’un des plus longs confinements au monde.

En octobre dernier, Melbourne a mis fin à une série de fermetures qui ont duré 262 jours alors que plus de la moitié des 25 millions d’habitants du pays avaient reçu l’ordre de rester chez eux suite à une épidémie qui a commencé à Sydney.

L’Australie a également été l’un des derniers pays à abandonner les règles d’isolement de Covid lorsqu’elles ont été supprimées au début du mois.

En juillet de l’année dernière, des milliers de manifestants anti-lockdown ont inondé les rues de Melbourne et de Sydney.

En Chine, plus de 200 millions de personnes sont confrontées à un nouveau verrouillage alors que le Parti communiste déploie de nouvelles restrictions draconiennes malgré seulement une poignée de cas.

Quelque 28 villes – dont Wuhan, le point zéro du virus – sont désormais soumises à une vague de nouvelles mesures paralysantes.

Les données publiées par la société d’analyse économique The Sun Online Nomura montrent que 208 millions de personnes vivent actuellement sous un certain niveau de verrouillage dans le pays.

Un travailleur médical prélève un échantillon sur écouvillon d’une femme à tester pour le Covid-19 à Pékin Crédit : EPA

On pense que deux sous-variantes hautement contagieuses d’Omicron – BF.7 et BA.5.1.7 – sont responsables du récent pic de cas.

Les responsables chinois ont décrit les variantes comme « hautement contagieuses » car elles peuvent également infecter des personnes qui étaient auparavant immunisées.

“Selon les statistiques gouvernementales et notre enquête, 28 villes sont

met actuellement en œuvre différents niveaux de confinement ou une sorte de mesures de contrôle basées sur les districts », a déclaré Nomura.

Nomura a ajouté que le nombre total de personnes soumises à des restrictions avait en fait chuté par rapport aux chiffres de la semaine précédente de 225 millions.

Mais le plus strict des blocages a en fait augmenté et affecte désormais 8,5% du PIB chinois.

Pékin adopte une approche sans tolérance vis-à-vis du virus – appliquant les nouvelles règles après seulement 20 à 25 nouvelles infections par jour cette semaine.

Le dirigeant chinois Xi Jinping – qui a été nommé cette semaine « Empereur à vie » – continue de déployer ce qui a été qualifié de « confinement le plus strict au monde ».

Des flics portant des combinaisons de matières dangereuses et brandissant des mitrailleuses ont brutalement appliqué les règles.

Camps de quarantaine, pénuries alimentaires. des flics saisissant les maisons des gens, des étiquettes sur les patients de Covid et des drones surveillant les rues ont tous été vus à travers la Chine.

Et pourtant, le nombre de cas en Chine aurait été relativement faible tout au long de la pandémie.

Le plus qu’ils aient jamais souffert a été le 12 février 2020, avec 14 108 nouveaux cas – et le maximum auquel ils ont été confrontés cette année était de 5 659 le 29 avril.

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne a enregistré un nombre de cas quotidiens absolus de 275 647 le 5 janvier 2022 – ce qui est supérieur à ce que la Chine prétend être son chiffre absolu de cas au cours des 1 031 derniers jours de 258 398.

Et pourtant, le Royaume-Uni n’a pas ressenti le besoin d’imposer des restrictions à grande échelle depuis le milieu de 2021.

La réponse draconienne de la Chine au virus a soulevé le spectre d’un retour au potentiel d’augmentation des cas dans le monde alors que nous nous dirigeons vers les mois d’hiver.

Mais l’Occident a déployé des programmes de vaccination beaucoup plus efficaces, rendant des pays comme la Grande-Bretagne mieux équipés pour faire face à tout pic d’infections.