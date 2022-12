Les sorts de sortie de la Coupe du monde se terminent pour Roberto Martínez en Belgique

L’entraîneur-chef et directeur technique de la Belgique, Roberto Martinez, est absent après une sortie de phase de groupes à la Coupe du monde.

Les Red Devils ont fait match nul contre la Croatie, mais ont terminé derrière le deuxième de 2018 d’un point. Le Maroc, qui a battu la Belgique lors de la deuxième journée, s’est qualifié en tant que vainqueur de groupe après sa victoire sur le Canada.

Après le match, Roberto Martínez s’est adressé aux médias. Là, il a annoncé que le match nul face à la Croatie était, en effet, son dernier match au poste.

Martínez a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef de la Belgique en août 2016. À l’époque, Everton a limogé Martínez de son entraîneur à Goodison Park après une mauvaise saison. En 2015/16, les Toffees ont terminé 12e, mais ont atteint les demi-finales de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup. Il a repris une équipe belge qui a perdu contre le Pays de Galles en quarts de finale.

Sous le mandat de Martínez avec la Belgique, l’équipe a terminé troisième de la Coupe du monde 2018. À l’Euro 2020, la Belgique a atteint les quarts de finale. Dans les deux cas, la Belgique a perdu par un but face aux futurs champions.

Malgré la sortie de choc, Martínez a toujours vu la Coupe du monde 2022 comme sa dernière incursion avec l’équipe nationale belge. Pourtant, les quatre points gagnés en phase de groupes et l’échec à atteindre les huitièmes de finale ont peut-être décidé de son sort pour lui.

Maintenant que Martínez n’est plus en poste en Belgique, ses exploits d’entraîneur sont disponibles ailleurs. En réalité, Le télégraphe rapporte que Martínez veut revenir au jeu de club. L’Espagnol a de l’expérience avec Wigan, Swansea et Everton, et pourrait être sur le point de retourner en Angleterre.

De plus, Everton a offert à Martínez la chance de retourner à Goodison Park plus tôt cette année. Bien que le manager ait exprimé son intérêt, il souhaitait assumer à la fois le poste d’Everton et le rôle d’entraîneur-chef de la Belgique. Maintenant, il est sans emploi avec la Belgique.

Guillem Balagué rapporte que Martínez a souvent parlé de l’héritage qu’il laisserait en tant qu’entraîneur-chef de la Belgique. La Belgique n’a jamais remporté de trophée international majeur. Cependant, il avait le talent pour le faire. La troisième place en 2018 était la Belgique la plus proche de la Coupe du monde.

La Croatie et le Maroc, et non la Belgique, auront une opportunité de gloire pour la Coupe du monde de cette année.

PHOTO : IMAGO / Agence MexSport