Les sorties sociales après la vaccination sont gênantes mais ce n’est pas une mauvaise chose

Est-ce que je parle trop? Est-ce que je ne parle pas assez longtemps? Savaient-ils que c’était une blague?

Après un an de très peu d’interactions sociales en dehors des appels téléphoniques et des zooms, revenir à des situations sociales en personne me fait me sentir mal à l’aise.

En raison de la pandémie de coronavirus, beaucoup d’entre nous sont restés à l’intérieur et ont été déconnectés de la famille et des amis, ce qui signifie nos compétences sociales n’ont pas été exercées – me laissant parfois me sentir comme un cinglé décousu.

Et ne vous méprenez pas, Je suis si heureux et reconnaissant d’être vacciné et capable de recommencer à faire des projets avec mes proches, mais ces sorties me font aussi sentir un peu socialement maladroit et anxieux.

Pour moi, ce n’est pas mal à l’aise de demander aux personnes avec qui je veux socialiser si elles sont vaccinées, même si je sais que pour beaucoup, c’est principalement juste dans le processus de planification et les interactions elles-mêmes.

Je n’ai pas eu à planifier de rendez-vous avec quelqu’un depuis si longtemps! Comment ai-je même fait ça avant? De quoi allons-nous parler?

Mis à part la maladresse, qui, j’en suis sûr, commencera à disparaître éventuellement, revoir des amis a été vraiment génial. Nous avons été en mesure de rattraper tout ce que nous avons manqué dans la vie de l’autre cette année, parlez-en nos espoirs et nos projets pour l’avenir et plus.

Bien sûr, le sujet du COVID revient également, mais il a également été rafraîchissant de parler d’autre chose que de la pandémie, qui a consommé une grande partie de notre espace libre.

Est-ce un peu gênant de revenir là-bas? Oui. Vraiment la peine? Tu paries.

Ce que votre ami souffrant d’un trouble anxieux souhaite que vous sachiez

En parlant d’anxiété sociale, il n’est pas rare de faire face à l’anxiété sous une forme ou une autre – mais certaines personnes font face à troubles anxieux diagnostiqués.

La clinique Mayo décrit les troubles anxieux cliniques comme impliquant «des épisodes répétés de sentiments soudains de anxiété intense et peur ou terreur qui atteignent un pic en quelques minutes (attaques de panique). «

Mon collègue David Oliver parlé à des personnes vivant avec des troubles anxieux pour en savoir plus une chose qu’ils aimeraient que les gens sachent. Voici un échantillon de leurs réponses:

Uba Okereke, 34 ans: «Je dis aux gens de toujours avoir la grâce avec ceux qui souffrent d’anxiété. Nous sommes câblés différemment et fonctionnons un peu anormalement, mais nous devrions être appréciés et aimés par ceux qui sont les plus proches de nous.

Susan Roylance, 61 ans: «L’anxiété, tout comme une maladie physique, est réelle. Elle provoque des symptômes physiques réels et si vous ne pouvez pas soutenir ou comprendre ou aider une personne, ne vous moquez pas d’elle, ne faites pas la lumière sur ce qu’elle souffre. «

Pour en savoir plus sur leurs réponses et pour en savoir plus sur la vie avec l’anxiété, Cliquez ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez Millie.

«Elle a adoré que nous travaillions à domicile – beaucoup de promenades supplémentaires et de siestes à proximité pendant les conférences téléphoniques! Et elle est toujours disponible pour des câlins», écrit Laurie Scott.