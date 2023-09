Les sorties pour les jeunes du Cary Park District proposent des excursions sur une piste de karting, une arcade et un jeu de laser – Shaw Local

Une variété de voyages sont proposés par le district de Cary Park pour donner aux jeunes âgés de 11 à 15 ans l’occasion de se faire de nouveaux amis tout en participant à des activités passionnantes.

L’inscription est disponible en ligne sur carypark.com ou en personne au centre communautaire situé au 225 Briargate Road à Cary.

Circuit automobile K1 : midi à 16 h Mercredi 13 septembre : Testez vos compétences sur cette piste de karting intérieure à grande vitesse. Les enfants doivent mesurer 4 pieds 10 pouces pour conduire. Le transport part et revient au centre communautaire situé au 255 Briargate Road. Le coût de cet événement est de 80 $ pour les résidents du district de Cary Park et de 120 $ pour les non-résidents. Les frais comprennent deux courses et l’adhésion. Veuillez apporter de l’argent pour la nourriture.

Dave et Busters : 16 h à 19 h Vendredi 6 octobre : Participez à un voyage pour jouer à des jeux de pointe, à des jeux d’arcade traditionnels et bien plus encore. Ce voyage comprend une carte de jeu avec un nombre de crédits préchargés et une variété d’entrées à savourer tout en jouant. Les participants sont invités à apporter de l’argent pour des crédits d’arcade supplémentaires. Le transport part et revient au centre communautaire. Le coût de cet événement est de 60 $ pour les résidents du district de Cary Park et de 90 $ pour les non-résidents.

Étiquette laser Battle House : 16 h 15 à 19 h 30 Mercredi 22 novembre : L’équipement spécialisé de Battle House vise à offrir une expérience incroyable en affrontant des amis. Le transport part et revient au centre communautaire. Le coût de cet événement est de 70 $ pour les résidents du district de Cary Park et de 113 $ pour les non-résidents. Le tarif comprend une heure et demie de jeu de laser game. Veuillez apporter de l’argent pour la nourriture.

Pour plus d’informations sur ces événements, contactez le district de Cary Park au 847-639-6100.