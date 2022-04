Les sorties en salles et en streaming le jour même sont mortes, déclare John Fithian de l’OTAN

Le président et chef de la direction de l’OTAN, John Fithian, prend la parole lors de CinemaCon 2021 L’état de l’industrie et la présentation MGM / UAR au Colosseum du Caesars Palace lors de CinemaCon, la convention officielle de l’Association nationale des propriétaires de théâtre, le 24 août 2021 à Las Vegas , Névada.

LAS VEGAS – La mort du cinéma a été grandement exagérée – c’est le thème du CinemaCon de cette année.

Au lieu de cela, c’est le modèle de sortie le jour même pour les théâtres et le streaming qui a lancé le seau de pop-corn, selon John Fithian, président et chef de la direction de la National Association of Theatre Owners.

“Je suis heureux d’annoncer que la sortie simultanée est morte en tant que modèle commercial sérieux, et le piratage est ce qui l’a tué”, a déclaré Fithian mardi dans son discours annuel à CinemaCon, que son organisation héberge. “Lorsqu’une copie vierge d’un film se rend en ligne et se propage, cela a un impact très néfaste sur notre industrie.”

Les remarques de Fithian sont intervenues après un long discours de Charles Rivkin, président-directeur général de la Motion Picture Association, sur les dangers du piratage numérique pour l’industrie théâtrale et sur la manière dont la MPA s’efforce de lutter contre les téléchargements illégaux de contenu cinématographique.

“En moyenne, le piratage avant la sortie peut vous faire perdre jusqu’à 20 % des revenus du box-office, vos revenus”, a-t-il déclaré mardi aux propriétaires de cinéma. “Et avec les bons efforts pour sensibiliser les consommateurs, les législateurs et les médias, nous pouvons continuer à construire une culture qui reconnaît le piratage pour ce qu’il est – le vol, pur et simple, et une menace directe pour les créateurs, la main-d’œuvre créative, et la communauté créative partout.”

Tout au long de la pandémie de Covid, les sorties jour et date sont devenues un élément nécessaire du processus de récupération au box-office. Cependant, à mesure que de plus en plus de consommateurs sont retournés dans les salles de cinéma, le besoin de ce type de sorties a diminué. Les propriétaires de théâtre sont optimistes quant au retour des foules, en particulier après les performances lucratives au box-office de “Spider-Man: No Way Home”, “The Batman” et “Sonic the Hedgehog 2”.

Les studios et les dirigeants de l’industrie sont parfaitement conscients de la puissance d’une fenêtre de guichet dédiée pour un film et de la façon dont le piratage peut être dévastateur pour les revenus potentiels. C’est pourquoi Disney a prévu que la sortie 2019 de “Avengers : Endgame” coïncide en Chine et en Amérique du Nord à la même date pour garantir que la majorité du public potentiel puisse voir le film dans les salles avant qu’il ne soit piraté en ligne.

Alors que certains studios ont choisi de mettre en œuvre occasionnellement des sorties jour et date, généralement des films avec des budgets bas à moyens ou ceux qui s’adressent à un groupe démographique de cinéphiles qui a mis du temps à revenir, la plupart des studios se sont engagés à montrer leurs films. pendant au moins 45 jours avant de les mettre sur le marché intérieur.

En fait, le président du Motion Picture Group de Sony, Josh Greenstein, a vanté que “Spider-Man : No Way Home”, sorti en décembre, est resté en salles pendant 88 jours avant d’être accessible au public via d’autres plateformes. “No Way Home” a généré environ 1,9 milliard de dollars au box-office mondial lors de sa sortie en salles.

“Lors de l’analyse titre après titre, il devient très clair que les pics de piratage sont les plus drastiques lorsqu’un film est disponible pour la première fois à la maison : peu importe qu’il soit disponible via la vidéo premium à la demande ou la vidéo par abonnement à la demande”, a déclaré Fithien. “Des vitrines de cinéma robustes protègent contre le piratage. Si un titre majeur que les gens réclament de voir dans les salles de cinéma est diffusé trop rapidement à la maison puis piraté, la tentation de rester à la maison et de regarder des films piratés devient plus grande pour de nombreux cinéphiles potentiels.”