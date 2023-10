La décision du Paris Saint-Germain de faire ses adieux à l’ère des superstars a été accueillie avec approbation par de nombreux supporters. Le club dirigé par le Qatar a autorisé Lionel Messi à partir en tant qu’agent libre et a vendu Neymar à Al-Hilal d’Arabie Saoudite pour environ 95 millions de dollars.

Les géants français ont décroché leur 11e titre de champion la saison dernière. Cependant, il n’a obtenu ce titre que avec une marge d’un point. Compte tenu des ressources abondantes du PSG par rapport aux autres clubs français, cet écart était insuffisant pour un titre. L’année précédente, le PSG avait terminé avec 15 points d’avance sur Marseille.

Pour couronner le tout, les Rouge et Bleu, dirigés à l’époque par Christophe Galtier, n’ont une fois de plus pas répondu à leurs aspirations en UEFA Champions League. Ils ont subi une défaite déchirante 3-0 contre le Bayern lors des huitièmes de finale, sortant du même stade pour la deuxième année consécutive.

Les supporters s’inquiètent de l’identité du club

Au fur et à mesure que la saison avançait, Messi et Neymar sont devenus des points focaux pour les fans frustrés. L’Argentin risquait une brève suspension pour un voyage non autorisé en Arabie Saoudite, tandis que le Brésilien était depuis longtemps soumis à des questions sur son engagement.

Pour une partie des supporters parisiens, le duo représente également les aspirations du club au-delà du terrain. Alors que le PSG poursuit ses efforts pour s’imposer comme une marque mondiale comptant des stars internationales de haut niveau, il existe un risque potentiel de diminution de l’identité locale.

Même si la décision de se séparer des principaux attaquants était logique d’un point de vue sportif, elle a eu un impact sur le côté commercial. Les départs des deux superstars ont suscité des inquiétudes parmi certains des principaux sponsors du club.

Les départs de Messi et Neymar nuisent gravement au PSG

Le club français a dévoilé la signature très médiatisée de Lionel Messi à l’été 2021. Immédiatement, les comptes sociaux du PSG ont atteint de nouveaux sommets. Au cours de son séjour de deux ans au Parc des Princes, le public social du PSG a augmenté de plus de 20 millions.

Cependant, après son départ, le profil des champions de Ligue 1 sur les réseaux sociaux s’est effondré. Entre 10 et 15 millions de personnes ont cessé de suivre les pages sociales. Les sponsors du PSG ont donc commencé à repenser leur investissement dans le projet.

Par exemple, la société de crypto-monnaie « Crypto.com » a signé un partenariat de trois ans d’une valeur de 9 millions de dollars avec le PSG après la signature de Messi. Il reste un an au partenariat. L’entreprise cherche à renégocier les conditions financières, avec des discussions en cours, affirme-t-on.

Il est intéressant de noter que même les sponsors qatariens ont mis du temps à honorer leurs paiements de parrainage au club. Par exemple, Ooredoo et Qatar Airways nuisent à l’équipe commerciale du PSG. Le club n’a pas réussi à trouver des sponsors pour son centre d’entraînement et l’arrière de ses kits.

PHOTO : IMAGO / Cristal Pix