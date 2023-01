Les sorciers tiennent un incroyable cadeau de chandail rose de Kyle Kuzma

Les Washington Wizards organisent un cadeau bobblehead Kyle Kuzma, qui comprend le pull rose emblématique et surdimensionné qu’il portait avant un match de la saison 2021-22.

La saison dernière, l’attaquant des Washington Wizards Kyle Kuzma a fait une déclaration sous la forme de sa coupe d’avant-match alors qu’il entrait dans l’arène pour affronter les Charlotte Hornets le 22 novembre 2021. Kuzma portait un pull rose surdimensionné, qui comprenait des manches allongées. Il a attiré l’attention de NBA Twitter à l’époque, et il est depuis devenu une légende.

Les Wizards ont annoncé qu’avant le match de l’équipe le 13 janvier contre les New York Knicks, les 10 000 premiers fans qui se présenteront à Capital One Arena recevront un pull rose Kuzma. La chose la plus étonnante à propos du bobblehead est peut-être que les bras bougent aussi !

Des sorciers tenant un incroyable cadeau de bobblehead de Kyle Kuzma

Nous osons dire que ce bobblehead va être très populaire non seulement auprès de la base de fans de Wizards, mais aussi dans le monde de la NBA.

Quelques jours après que Kuzma ait porté le pull rose, il a reçu des critiques des anciens coéquipiers des Lakers de Los Angeles, LeBron James et Anthony Davis. Kuzma a défendu la crise en disant “il fait froid dehors” et “c’est du feu”.

Kuzma connaît un bon début pour sa deuxième saison avec les Wizards. Avant le match sur “Kyle Kuzma Pink Sweater Bobblehead Night”, l’attaquant affiche une moyenne de 21,3 points, 7,4 rebonds et 3,8 passes tout en tirant à 46,1% depuis le terrain et à 33,7% depuis la ligne des trois points.

Les Wizards ont une fiche de 18-24 la saison précédant le match du 13 janvier, 12e de la Conférence Est.

Pour les fans qui ont des billets pour le match contre les Knicks vendredi soir, assurez-vous d’arriver tôt pour vous assurer de pouvoir obtenir ce bobblehead emblématique.