Les sorciers échangent Bradley Beal aux Suns contre Chris Paul, plusieurs choix

L’un des premiers dominos majeurs de l’intersaison est officiellement tombé.

Les Wizards de Washington ont envoyé le garde vedette Bradley Beal aux Phoenix Suns en échange de Chris Paul, Landry Shamet et de plusieurs choix.

Avec le déménagement, les Wizards semblent se rééquiper, tandis que les Suns semblent à nouveau être des prétendants légitimes au titre pour la saison prochaine, associant Beal à Devin Booker et Kevin Durant.

Beal, 29 ans – il aura 30 ans le 28 juin – a passé les 11 premières saisons de sa carrière avec les Wizards. Il a des moyennes en carrière de 22,1 points, 4,3 passes décisives et 4,1 rebonds. Au cours de la saison 2019-2020, Beal a inscrit 30,5 points par nuit, suivis d’une moyenne de 31,3 lors de la campagne 2020-21, s’imposant comme l’un des meilleurs marqueurs d’ailes du match.

Son score a chuté au cours des deux dernières saisons, en partie à cause d’une blessure. Il a récolté en moyenne 23,2 points au cours de chacune des deux dernières saisons, ne disputant que 90 matchs au total.

L’ajout de Beal signifie que les Suns ont actuellement quatre joueurs – Beal, Booker, Durant et Deandre Ayton – qui représenteront 163 millions de dollars de salaire la saison prochaine. Beal a encore 207 millions de dollars sur son contrat actuel.

Quant à Paul, il a déjà été signalé que Phoenix prévoyait de renoncer à la star vétéran. Maintenant, il se retrouve plutôt sur le chemin de Washington, et s’il s’adapte pour les Wizards, il aura joué pour six équipes au cours de ses près de 20 ans de carrière.

Ceci est une histoire en développement.

