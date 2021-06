L’actrice, chanteuse et star bien connue Shruti Hassan a récemment posté quelques clichés au look métallique ravissant qui a été critiqué par les internautes. Elle a souvent séduit les gens avec son style sur les réseaux sociaux en créant sans effort des looks à la fois doux et audacieux, mais son récent look métallique a attiré des trolls injustifiés.

Dans son interview avec Pinkvilla, l’actrice a déclaré : « J’aime toute cette esthétique. Je reçois des commentaires comme ce qui t’est arrivé, tu ressembles à ‘chudail’ et je dis ok. Ouais, c’est bon… c’est cool parce que les sorcières sont mauvaises donc j’adore ça. Je serai chudail (sorcière) c’est bien. Je pense qu’ils ne réalisent pas quand ils m’appellent sorcière que c’est le plus grand compliment parce que je pense que quelque part j’ai aspiré à être une sorcière du rock and roll de toute façon..donc c’est génial.

Shruit a dit qu’elle était d’accord avec les gens qui l’appelaient une « chudail » parce qu’elle le prend de manière optimiste, cependant, lorsque la critique va trop loin, cela l’affecte.

Hassan a ajouté qu’elle ne portait pas de rouge à lèvres noir afin que les internautes puissent lui mettre une étoile dorée. Elle l’a fait parce qu’elle voulait le faire et elle continuera à le faire.

Elle a également déclaré que le public se faisait des illusions sur ses préférences. L’actrice a expliqué que son amour pour le métal et la culture gothique est immaculé grâce à quoi elle embrasse tous ses looks sombres, indépendamment de ce que disent les internautes.

« Je ressens de nombreuses fausses impressions pour moi parce que j’ai grandi en idolâtrant et j’aime toute la scène de l’acier, j’aime la sous-culture gothique », a déclaré Shruti.