Bonne saison effrayante! Nous avons traversé un autre été Hot Girl et City Boy, les températures ont chuté et les épices à la citrouille se glissent sur les menus. Et pour ceux d’entre nous qui aiment s’amuser, c’est le moment des films d’Halloween qui présentent souvent de la sorcellerie et de la sorcellerie.

Les sorcières noires ont souvent été écartées lors des discussions sur les sorciers les plus infâmes de l’histoire et selon les sorcières noires elles-mêmes, elles sont souvent dépeintes négativement comme « malveillantes », bien que la sorcellerie noire soit souvent basée sur des croyances ancestrales originaires d’Afrique. À l’écran, les sorcières noires n’existent apparemment pas et plusieurs femmes qui pratiquent réellement le travail des racines et la Santeria l’ont décrié.

Heureusement, nous commençons à voir une plus grande représentation de puissantes sorcières noires à la télévision et au cinéma.

Alors que la saison effrayante se poursuit, jetez un œil à certaines de nos représentations de sorcières noires préférées à Hollywood.

Les sorcières noires que nous aimons à la télévision et au cinéma

Marie Laveau – Histoire d’horreur américaine

Le personnage de American Horror Story “Coven” Marie Laveau était vaguement basé sur un herboriste créole de Louisiane et un praticien vaudou dans les années 1800. Angela Bassett a donné une performance impressionnante en tant qu’antagoniste de la troisième saison de la série, incarnant le personnage d’une prêtresse vaudou des temps modernes. Dans une citation de l’épisode 3, Laveau explique le pouvoir derrière sa magie.

«Nous sommes plus que des épingles et des poupées. Tout ce que vous avez, vous l’avez obtenu de nous.

Marie Laveau se bat pour le respect en tant que sorcière puissante tout en s’engageant dans une querelle de longue date avec la praticienne de magie noire raciste Delphine LaLaurie.

Bonnie Bennet – The Vampire Diaries

Bonnie Bennett était une femme principale dans le drame de science-fiction CW Les journaux de vampires, et elle incarnait le sens du pouvoir ancestral. Kat Graham a présenté une performance captivante en tant que sorcière Bennett de 5e génération – le clan de sorcières le plus puissant installé à Mystic Falls. Tout au long des huit saisons, les téléspectateurs ont vu la jeune Bonnie découvrir et renforcer ses pouvoirs pour sauver ses amis.

Rochelle Zimmerman – Le métier

Pourrions-nous vraiment faire une liste de sorcières noires sans le personnage de Rachel True dans The Craft ? Non!

Rachel True a joué le rôle de Rochelle Zimmerman, une sorcière adolescente en herbe cherchant à se venger des intimidateurs de la cour d’école. Rochelle a formé un coven avec trois autres étudiants, et ils ont commencé à pratiquer “le métier”. Cependant, les choses prennent une tournure sombre lorsqu’ils découvrent qu’ils doivent payer un prix sombre pour les arts sombres.

Vincent Griffith – Originaux

En tant que l’un des rares personnages de sorcières noires de la télévision moderne, Vincent Griffith est arrivé sur Les originaux représentant une longue lignée de sorcières originaires de la Nouvelle-Orléans.