Les sons idiots de « mouton atteint du rhume des foins » font que les personnes allergiques se sentent vues

Ah, le printemps. C’est une très belle période de l’année avant que la chaleur de l’été ne s’installe vraiment. Vous et vos animaux de compagnie pouvez passer beaucoup de temps à faire une sieste au soleil, mais nombreux sont ceux qui trouvent les fleurs printanières et la lumière du jour extrêmement intolérables. Mais pourquoi est-ce possible ?

Ce sont des allergies, bien sûr ! Des millions de personnes souffrent du rhume des foins lorsque les plantes commencent à fleurir, mais vous serez peut-être surpris d’apprendre que certains animaux souffrent également d’allergies saisonnières. Le 2 juin, un TikToker du nom de @3o3lv3rn3r a publié une courte et douce vidéo d’un jeune mouton en plein éternuement, et des millions de personnes en parlent. Qui aurait cru que les éternuements de moutons pouvaient être si mignons ?

OMG–à tes souhaits ! Ce petit moutons de ferme J’ai pris ces éternuements comme un champion. Heureusement, quelques instants plus tard, elle a pu reprendre son souffle, mais les personnes allergiques du monde entier ont pu ressentir sa douleur. Son propriétaire a rapidement publié une vidéo de mise à jour pour rassurer tout le monde sur le fait qu’elle allait bien juste un instant plus tard. Que cette crise d’éternuement soit juste un hasard ou un véritable signe d’allergies, c’est bon de savoir qu’elle bénéficie également d’une pause face aux symptômes ennuyeux. Après tout, elle vit littéralement avec pratiquement tous les allergènes environnementaux les plus courants !

« Ce sont des allergies baaaa », a plaisanté le commentateur @defomyrealname. » MDR ! Je vois ce que vous avez fait là. Malgré le jeu de mots, je pense que tout le monde conviendrait que les crises d’éternuement sont les pires. Cela peut être effrayant quand vous ne pouvez pas paraître pour reprendre votre souffle ou lorsque vous ne savez pas quelle est la cause du problème en premier lieu.

Bien que le propriétaire du mouton qui éternue n’ait pas donné beaucoup de détails, il a indiqué qu’elle s’appelait Demba Ba. Il s’avère que c’est aussi le nom d’un ancien footballeur professionnel, ce qui rend le jeu de mots encore plus mignon. Il s’avère que c’est une brebis spéciale pour de nombreuses raisons !

Les animaux peuvent-ils avoir des allergies ?

Même si animaux sauvages ont tendance à être beaucoup plus exposés aux allergènes extérieurs qui font éternuer des millions d’humains, qu’ils soient sauvages ou non. animaux domestiques peuvent encore souffrir eux-mêmes d’allergies ! Les allergies sont beaucoup moins fréquentes chez les animaux que chez les humains, mais le processus biologique qui entraîne des réactions allergiques reste le même.

Selon BBC Science Focus, des chiens, des chats et des chevaux ont été enregistrés avec le type de rhume des foins. symptômes d’allergie, mais il est possible que d’autres espèces soient également confrontées à ce problème saisonnier ennuyeux. Il semble bien que Demba Ba soit l’un de ces animaux ! Cependant, pour son bien, j’espère qu’elle a juste eu un chatouillement dans le nez. Les allergies sont donc ennuyeux!

