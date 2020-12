Bien sûr, les Sounders de Seattle s’attendent à gagner une autre Coupe MLS, mais cela ne signifie pas qu’ils regarderont au-delà du Minnesota lors de la finale de la Conférence Ouest, en particulier compte tenu de la victoire écrasante de United sur le Sporting Kansas City.

Le champion en titre de la Coupe MLS, Sounders, a concouru pour le titre de la conférence quatre des cinq dernières saisons. Lundi soir, ils organisent le Minnesota, qui a choqué le Sporting 3-0 à Kansas City mercredi soir. Kevin Molino a marqué quelques buts.

La barre que nous avons fixée est très élevée, d’accord, et la réalité en est une. Je veux dire, nous ne le salissons pas, nous ne tournons pas autour du pot. Nous disons, écoutez, nous voulons gagner, a déclaré l’entraîneur des Sounders Brian Schmetzer. Nous voulons réussir. C’est ce qui anime beaucoup de nos séances d’entraînement, conduit le prochain, et tout ce que je dis.

Schmetzer est bien conscient que les Sounders sont considérés comme favoris.

Il y a toujours du monde. Nous n’avons pas été assez fous pour lire ces citations de différents experts, de différents experts, puis tourner le prix et oublier notre ami Ozzie (Osvaldo Alonso), oublier Molino, oublier tous les gars qu’ils ont sur le terrain et réfléchir « D’accord, étaient déjà en Coupe MLS », a-t-il déclaré. «C’est une bande de taureaux. J’ai presque juré, mais c’est beaucoup de bêtises.

Lors de la finale de la Conférence Est, la Révolution de la Nouvelle-Angleterre visitera le Columbus Crew dimanche. Un regard sur les deux confrontations:

RÉVOLUTION au CREW

La Révolution de la Nouvelle-Angleterre, huitième tête de série, a été la surprise des séries éliminatoires, dépassant Montréal en play-in avant d’éliminer à la fois la meilleure tête de série de Philadelphia Union et la quatrième tête de série Orlando.

La Nouvelle-Angleterre a participé six fois à la finale de la Coupe MLS, mais n’a jamais remporté le titre.

Bruce Arena est l’entraîneur-chef le plus gagnant de la Coupe MLS avec cinq titres, deux fois avec DC United au cours des deux premières saisons de la ligue et trois fois avec le LS Galaxy. Il en est à sa deuxième saison avec la Nouvelle-Angleterre.

Arena a déclaré que les Revs étaient stables malgré les hauts et les bas de la saison.

Ils ne se sont jamais abandonnés ni à l’organisation du tout. Ils s’y sont attardés et ont continué à se battre pour le meilleur et pour le pire. Ils ont toujours été très cohérents dans leurs efforts et leur état d’esprit. Je pense que vous pourriez dire que c’est l’une des raisons pour lesquelles ils ont été capables de gérer les hauts et les bas que nous avons connus pendant la saison régulière, a déclaré Arena.

Le Crew, troisième tête de série, a battu Nashville dimanche dernier avec deux buts en prolongation. La victoire a été un soulagement pour Colomb, en raison de la coronavirus.

Le Crew a eu un autre test de joueur positif mercredi. Au total, huit joueurs ont été testés positifs et ont été isolés, mais au moins deux étaient attendus pour la finale de la conférence.

Columbus a remporté 11 des 12 matchs cette année au stade MAPFRE. Gyasi Zardes a mené l’équipage avec 12 buts.

Columbus, l’une des équipes originales de la ligue, a remporté le titre en 2008, puis a accueilli la Coupe MLS en 2015, mais a perdu contre les Timbers de Portland, alors dirigés par l’actuel entraîneur du Crew Caleb Porter.

« Nous en avons remporté trois de suite, nous en avons remporté quatre sur les cinq derniers et nos joueurs sont pleins de confiance », a déclaré Porter. Nous défendons bien et nous marquons des buts et c’est exactement comme ça que vous voulez que cela se produise. Vous voulez atteindre un sommet au bon moment en fin de saison et c’est exactement ce qui s’est passé.

La Nouvelle-Angleterre a une fiche de 4-0-3 de tous les temps contre Columbus en séries éliminatoires.

UNIS aux SOUNDERS

Les huards, quatrième, sont menés par Molina avec quatre buts en séries éliminatoires. Il a marqué deux fois contre la tête de série Sporting, tandis qu’Emanuel Bebelo Reynoso a récolté trois passes pour le deuxième match consécutif. Reynoso est venu au Minnesota de Boca Juniors en septembre.

Une autre collation intéressante? De Loons a remporté les trois derniers matchs 3-0.

Malgré leur récent succès, la réalité est que le Minnesota est une fois de plus l’opprimé contre les Sounders.

Je pense que c’était les bookmakers et tout le monde. Je pense que lorsque nous sommes entrés dans les huit dernières équipes, si je ne me trompe pas, nous étions les outsiders de tout le tournoi. Peut-être que cela a un peu changé, mais je vous garantis que nous serions à nouveau les outsiders », a déclaré l’entraîneur des Loons, Adrian Heath. Alors, allons-y et en profiter. Allons-y et apprécions le jeu. Allons essayer de gagner, et c’est ce que nous devons faire.

Pour se qualifier pour la finale de la conférence cette saison, Seattle a battu le FC Dallas 1-0.

Les Sounders réguliers ont participé aux séries éliminatoires chaque saison depuis que l’équipe s’est jointe à la MLS en 2009. Ils ont remporté la Coupe MLS à deux reprises, en 2016 et 2019, et étaient numéro deux en 2017. De plus, Seattle a remporté le Supporters ‘Shield en 2014.

Raul Ruidiaz a marqué 12 buts pour les Sounders cette saison et Nicolas Lodeiro a récolté 10 passes.

Seattle mène la série de tous les temps avec le Minnesota 5-0-1.



