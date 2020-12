SEATTLE: Le défenseur Shane ONeill a marqué au début de la seconde période sur une tête ouverte et les Sounders de Seattle ont battu le FC Dallas 1-0 en demi-finale des éliminatoires de la Conférence Ouest de la MLS mardi soir.

Seattle a atteint la finale de la Conférence Ouest pour la quatrième fois au cours des cinq dernières saisons et a clôturé la saison pour Dallas pour la deuxième année consécutive. Les Sounders affronteront le Minnesota United ou le Sporting Kansas City lors de la finale de l’Ouest lundi prochain. Seattle accueillera face au Minnesota et voyagera alors que Kansas City continue.

Les Sounders ont remporté chacun de leurs trois derniers voyages en finale de la conférence.

ONeill était l’un des buteurs les plus improbables des Sounders. Le défenseur costaud n’avait qu’un seul but dans la MLS, lors de la saison 2014 en tant que joueur du Colorado. Son seul autre but en dehors de la MLS est survenu lors de la saison 2016-17 lorsqu’il a joué aux Pays-Bas.

Mais ONeill s’est retrouvé banalisé devant le but de Dallas à la 49e minute et a tiré sur le corner de Nicolas Lodeiros devant le gardien de Dallas Jimmy Maurer. C’était le premier but de Seattle par quelqu’un d’autre que Lodeiro, Raul Ruidiaz et Jordan Morris au cours des cinq derniers matchs.

Dallas s’est avancé à Seattle après avoir bouleversé Portland au premier tour des séries éliminatoires, obtenant un égaliseur dans le temps d’arrêt de Ricardo Pepi et traînant les Timbers en huit tours de pénalités.

Mais Dallas a affronté offensivement cette saison, marquant moins de buts que n’importe quelle équipe des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest pendant la saison régulière, et a dû rendre ce match contre Seattle saccadé et lent.

Pendant la majeure partie de la nuit, Dallas a réussi, car le but de ONeills était l’un des deux tirs cadrés pour Seattle. Dallas a presque même tiré à la 63e minute, mais le tir de Michael Barrios a rebondi sur le deuxième poteau et la tentative de rebond de Ricaurte Velez dans un filet ouvert a été effacée par le défenseur de Seattle Yeimar Gmez.

Dallas a vu sa saison se terminer en séries éliminatoires par Seattle ou Portland lors de chacun de ses six derniers voyages en séries éliminatoires.

___

