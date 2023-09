Les sondages suggèrent que le référendum Australia Indigenous Voice échouera | Actualités politiques

Le référendum australien sur une voix autochtone au Parlement semble pouvoir se terminer par un échec après que les derniers sondages d’opinion ont montré une nouvelle baisse du soutien à la mesure à peine un mois avant le vote.

La soi-disant Voix donnerait aux Australiens autochtones – dont les ancêtres vivent sur le continent depuis environ 60 000 ans – un droit inscrit dans la Constitution d’être consultés sur les lois qui affectent leurs communautés. Ils seraient également reconnus pour la première fois dans la constitution.

Mais une enquête publiée lundi par le journal Sydney Morning Herald montre que le soutien national est tombé à 43 pour cent, contre 46 pour cent en août.

Le « non » a été le plus fort dans le Queensland et en Australie occidentale, avec 61 % de personnes déclarant qu’ils rejetteraient le référendum, mais l’enquête a montré que les électeurs de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, les États les plus peuplés d’Australie, se sont également prononcés contre. La Tasmanie était le seul État à disposer d’une majorité favorable.

Le soutien est en baisse depuis cinq mois.

La proposition est une politique phare du Premier ministre Anthony Albanese, mais son gouvernement a eu du mal à convaincre les Australiens de ses mérites, dans un contexte de confusion sur ce que signifie la Voix et de division, même parmi les peuples autochtones, sur la question de savoir si c’est le meilleur moyen de résoudre la myriade de problèmes auxquels la communauté est confrontée. .

Ne représentant qu’environ trois pour cent de la population totale, les Australiens autochtones continuent de connaître de graves inégalités, notamment une espérance de vie plus faible et, dans certaines régions, une pauvreté endémique. Les autochtones sont également plus susceptibles d’être emprisonnés.

« Le genre de pays que nous pouvons être »

Le référendum est fixé au 14 octobre et le vote est obligatoire. Albanese a confirmé la date il y a à peine deux semaines.

Le ministre de l’Immigration, de la Citoyenneté et des Affaires multiculturelles, Andrew Giles, a déclaré que les sondages d’opinion ne reflétaient pas son expérience sur le terrain.

« Il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais mon objectif est de persuader les gens des opportunités cruciales dont nous disposons pour faire une réelle différence dans la vie des peuples des Premières Nations, mais plus profondément encore, pour faire une différence dans le type de pays que nous avons. C’est possible », a-t-il déclaré aux journalistes à Canberra, selon le Herald.

Le groupe de campagne Yes23 a déclaré que Voice avait le soutien de « plus de 80 % » des Australiens autochtones.

« The Voice n’est pas nouveau, cela a pris des décennies. L’idée est venue directement des communautés autochtones, et non des politiciens », a déclaré lundi le groupe.

Les campagnes ont également été touchées par la désinformation – souvent émanant de la droite politique – ainsi que par une recrudescence des commentaires racistes sur les réseaux sociaux.

Pour réussir, le référendum aura besoin d’une majorité de voix au niveau national ainsi que d’une majorité dans au moins quatre des six États.

Depuis l’indépendance de l’Australie en 1901, seules huit des 44 propositions de modifications constitutionnelles ont été approuvées.