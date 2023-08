HARARE, Zimbabwe (AP) – Les sondages ont ouvert au Zimbabwe mercredi alors que le président Emmerson Mnangagwa cherche un deuxième et dernier mandat dans un pays avec une histoire de votes violents et contestés.

Il s’agit des deuxièmes élections générales depuis l’éviction du dirigeant répressif de longue date Robert Mugabe lors d’un coup d’État en 2017.

Douze candidats à la présidentielle sont sur le bulletin de vote, mais le principal concours devrait être entre Mnangagwa, 80 ans, surnommé « le crocodile », et le chef de l’opposition Nelson Chamisa, 45 ans. Mnangagwa a battu de justesse Chamisa lors d’une élection contestée en 2018.

Chamisa espère briser l’emprise de 43 ans du parti au pouvoir, la ZANU-PF, sur le pouvoir. Le Zimbabwe n’a connu que deux dirigeants depuis son indépendance de la domination de la minorité blanche en 1980.

Un second tour aura lieu le 2 octobre si aucun candidat n’obtient une majorité claire au premier tour. Cette élection déterminera également la composition du parlement de 350 sièges et près de 2 000 postes dans les conseils locaux.

Dans plusieurs cantons pauvres de la capitale, Harare, certaines personnes se trouvaient dans les bureaux de vote deux heures avant l’ouverture du scrutin, craignant les longues files d’attente.

« Il devient de plus en plus difficile de survivre dans ce pays », a déclaré Basil Chendambuya, 50 ans, un des premiers électeurs du canton ouvrier de KuwadzanaI à Harare. « J’espère un changement. C’est la troisième fois que je vote et je prie fort pour que cette fois mon vote compte. Je deviens désespéré, donc Dieu doit intervenir cette fois-ci. Le père de trois enfants a déclaré que ses deux enfants adultes occupaient des emplois subalternes et survivaient « au jour le jour ».

La nation sud-africaine de 15 millions d’habitants possède de vastes ressources minérales, y compris les plus grandes réserves de lithium d’Afrique, un élément clé dans la fabrication de batteries de voitures électriques. Mais les organismes de surveillance affirment depuis longtemps que la corruption généralisée et la mauvaise gestion ont sapé une grande partie du potentiel du pays.

L’observateur en chef des élections de l’Union européenne, Fabio Massimo Castaldo, a déclaré aux journalistes dans un bureau de vote à Harare qu’environ 30 % des bureaux de vote avaient des retards importants dans l’ouverture, souvent liés au manque de matériel essentiel, « notamment, dans de nombreux cas, des bulletins de vote papier ».

Avant l’élection, l’opposition et des groupes de défense des droits humains, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont accusé Mnangagwa de chercher à faire taire la dissidence dans un contexte de tensions croissantes dues à une crise monétaire, une forte hausse des prix des denrées alimentaires, un système de santé publique affaibli et un manque de emplois formels.

Mnangagwa a voté dans sa ville natale de Kwekwe et a exprimé sa confiance en sa victoire. « Si je pense que je ne vais pas le prendre, alors je serai stupide », a-t-il dit, et a encouragé les gens à être pacifiques pendant la période de vote.

Mnangagwa était un proche allié de Mugabe et a été vice-président avant les retombées du coup d’État de 2017. Il a cherché à se présenter comme un réformateur, mais beaucoup l’accusent d’être encore plus répressif que l’homme qu’il a aidé à chasser du pouvoir.

Le Zimbabwe est sous le coup de sanctions des États-Unis et de l’UE depuis deux décennies pour des allégations de violations des droits de l’homme, accusations démenties par le parti au pouvoir. Mnangagwa a ces dernières années répété une grande partie de la rhétorique de Mugabe contre l’Occident, l’accusant de chercher à renverser son régime.

Avant les élections, des observateurs de l’UE et des États-Unis ont été critiqués par des responsables et des médias d’État pour avoir prétendument fait preuve de parti pris contre le parti au pouvoir.

Le Centre Carter, invité par le gouvernement à observer les scrutins, a déclaré que 30 membres de son équipe d’observateurs de 48 membres n’avaient pas encore été accrédités à la veille des élections et que tout retard supplémentaire « entraverait sa capacité à observer le scrutin, le dépouillement, et tabulation dans de nombreux endroits.

Plusieurs militants locaux des droits humains, dont des avocats et un membre du clergé considéré comme critique à l’égard du gouvernement, se sont vu refuser l’accréditation pour observer le vote. Le Département d’Etat américain a condamné la décision du Zimbabwe de leur refuser leur accréditation ainsi qu’à plusieurs journalistes étrangers.

