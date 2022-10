Les sondages sont faux, mais les attentes des lecteurs le sont aussi

Une autre élection approche à grands pas, ce qui signifie un autre tour de scrutin à analyser alors que les électeurs et les candidats se préparent pour les mi-mandats. À l’heure actuelle, les sondages racontent une histoire bien plus rose que celle à laquelle les démocrates s’attendaient plus tôt cette année. Mais titre après titre après titre disent que ces chiffres peuvent ne pas sonner vrai le jour du scrutin.

Si les sondages se trompent, c’est loin d’être la première fois que les démocrates se sentiront déçus par eux. Le président Joe Biden a remporté les élections générales de 2020 avec une marge plus faible que prévu, et bien sûr il y a eu 2016 : très peu d’experts ont prédit la victoire de Donald Trump sur Hillary Clinton.

Les experts en sondages vous diront cependant que même si certains sondages ont vraiment échoué lors des récentes grandes élections avant et après 2016, il existe également un malentendu fondamental parmi les consommateurs de nouvelles et de sondages quant à leur utilité en premier lieu. Et ce malentendu s’est exacerbé en 2012, à un moment où les données sont devenues plus facilement accessibles, selon Amy Walter, éditrice et rédactrice en chef de Le rapport politique de Cook.

Dans l’épisode de cette semaine de Les mauvaises herbes — Le podcast de Vox pour la politique et les discussions politiques — Walter entre dans le vif du sujet de ce que de nombreuses personnes suspendant leurs espoirs et fixant leurs attentes sur les données se trompent sur les sondages et pourquoi les consommateurs de sondages publics et les médias à leur sujet peuvent ne pas avoir toutes les données ils ont besoin de prédire les courses politiques.

Colline de Jonquilyn

Amy, ramenez-nous en 2012. Qu’est-ce qui a rendu cette élection si différente en termes de notre compréhension des sondages ?

Amy Walter

2012 a été ce moment décisif où les gens ordinaires, les consommateurs réguliers de nouvelles pouvaient avoir accès non seulement aux données, car ces données avaient été diffusées là-bas. Les sondages du NBC Wall Street Journal existaient depuis longtemps. Il en va de même pour CBS et ABC… mais pour la première fois, nous avions quelque chose dans FiveThirtyEight qui regroupait toutes ces données et facilitait la recherche et la compréhension pour votre personne non politique. Votre consommateur moyen d’actualités pourrait comprendre essentiellement ce que disaient toutes ces données. [FiveThirtyEight] pris tous les sondages, ils les ont agrégés, ils avaient une sorte de formule pour pouvoir faire la moyenne de sorte que chaque jour vous cliquiez sur leur site Web, et chaque jour vous obteniez une version mise à jour de ce que disent les sondages sur le note d’approbation du candidat X.

Ils mettent quelque chose d’autre que nous, en tant qu’êtres humains, aimons voir, mais nous ne comprenons pas vraiment très bien – ou du moins nous n’y réagissons pas comme nous le devrions – qui est de mettre un pourcentage de chance ou de mettre une prédiction sur les chances que cet état aille dans une direction rouge ou dans une direction bleue. Une probabilité.

Les humains ne sont pas très doués pour un certain nombre de choses. L’un est le risque. Nous pensons que nous comprenons le risque, mais nous sommes vraiment très mauvais dans ce domaine. Vous dites : « Cela semble vraiment dangereux de rouler à cent milles à l’heure sur une route très sinueuse recouverte de verglas, c’est clairement risqué ». Vous savez quoi d’autre est vraiment risqué? Traverser la rue en regardant votre téléphone et ne pas regarder le fait qu’il y a une voiture qui arrive ou un vélo qui arrive ou quelqu’un d’autre qui vient vers vous. Il y a une plus grande probabilité que vous vous blessiez ou que vous mouriez parce que vous regardiez votre téléphone, pas parce que vous rouliez à des millions de kilomètres à l’heure sur une route verglacée.

L’autre chose pour laquelle nous sommes mauvais en plus du risque, c’est la probabilité.

Donc le météorologue dit qu’il y a 80 % de chances qu’il pleuve. Que fais-tu? Vous vous attendez à ce qu’il pleuve, n’est-ce pas ? Vous portez un parapluie et quand il ne pleut pas, après avoir annulé vos plans pour sortir et organiser votre agréable dîner en plein air, vous êtes vraiment contrarié parce que vous avez dit qu’il y avait 80 % de chances. Comment est-il possible qu’il n’ait pas plu ? Eh bien, le météorologue que vous n’êtes pas en mesure de revenir et de dire : “Eh bien, ce que je vous ai vraiment dit, c’est qu’il y a 20 % de chances qu’il ne pleuve pas.”

Colline de Jonquilyn

Les sondeurs sont-ils les météorologues de la politique ?

Amy Walter

À certains égards, oui. À certains égards, non. Ce ne sont pas les météorologues à quatre jours. Ce qu’ils vous diraient, c’est : “Je vais vous dire quelle est la température, la vitesse du vent, le niveau d’humidité aujourd’hui.” Maintenant, nous pouvons projeter cela et supposer que si toutes ces choses restent similaires, c’est à quoi cela ressemblera dans sept jours. Mais si quelque chose arrive, nous devons retourner sur le terrain et réévaluer la météo. Et donc les sondeurs vous diront tout le temps, ce n’est qu’un moment dans le temps.

Même une probabilité de 30% que quelque chose se produise n’est pas si étrange. Nous demandons beaucoup plus aux sondages politiques qu’ils ne peuvent nous en donner. Il ne s’agit pas d’un outil précis. Ce n’est pas ce que la NASA utiliserait pour assembler des instruments. Il vous donne un instantané.

Colline de Jonquilyn

Alors qui en ce moment devrait avoir confiance dans les sondages ? Les républicains doivent-ils se fier aux sondages ? Les démocrates devraient-ils ?

Amy Walter

À l’heure actuelle, lorsque vous parlez des campagnes et des personnes qui effectuent les sondages privés, les démocrates et les républicains voient certaines des races différemment.

Ils ont donc des attentes différentes en interne car ils ont accès à plus d’informations que n’importe lequel d’entre nous. Il y a donc un certain désaccord quant à savoir si les sondages publics reflètent ce que les campagnes voient dans leur propre campagne.

Je pense que c’est une autre chose importante à retenir, c’est que si vous pensez à tous les sondages en cours et à la modélisation qui se produit – analyse de données, mégadonnées – tout cela se produit dans ces campagnes à un degré significatif. Une quantité importante d’argent et d’efforts est consacrée à ces analyses et à ces données de sondage que nous, vous et moi et quiconque écoutant ici, n’aurons jamais la chance de voir.

Donc, ce que nous avons la chance de voir, ce sont des sondages réalisés pour la consommation publique. Cela ne veut pas dire que ce sont des sondeurs qui essaient d’induire en erreur ou qui poussent un programme. Je pense que – surtout si nous parlons de certains de ces sondages qui existent depuis très, très longtemps, puis de certains de ces collèges et universités qui font des sondages – ils le font comme un moyen de mettre en quelque sorte l’information dans la sphère publique.