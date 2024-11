Les sondages politiques sont partout. Comment fonctionnent-ils ? Peuvent-ils nous dire qui va gagner ?

Un sondage donne à l’ancien président Donald Trump une avance de 3 points de pourcentage. Le suivant a la vice-présidente Kamala Harris en tête par 4.

Ensuite, trois d’affilée montrent qu’ils sont à égalité. Le suivant donne à Harris une avance de 1 point et le suivant donne à Trump une avance de 2 points.

La vision collective du flot de sondages nationaux avant le dernier jour de vote mardi : la course à la présidentielle est trop serrée pour être annoncée.

« Les sondages sont très minces. Très serré. Le résultat sera également très mince, très serré. Cela pourrait aller dans un sens ou dans l’autre », a déclaré Steve Vancore, sondeur et stratège politique de longue date basé à Tallahassee.

En Floride, en revanche, l’issue est assez certaine pour la première fois depuis une génération. Trump est le vainqueur probable des 30 votes électoraux de l’État. Sa marge de victoire, à supposer qu’elle se réalise, est la principale inconnue.

La semaine dernière, les sondages montrent que Trump en Floride est à +6, +6, +9, +12 et +5.

Et le prochain scrutin sur le bulletin de vote – le sénateur américain Rick Scott, républicain de Floride, contre la challenger démocrate, ancienne représentante américaine Debbie Mucarsel-Powell – est beaucoup plus serré, selon bon nombre des mêmes sondages.

Les sondages sont omniprésents dans les jours qui précèdent l’élection présidentielle. Il peut être difficile de déchiffrer ce qu’ils signifient et de se fier à leur exactitude.

Au moins 125 sondages nationaux ont été publiés en octobre. Il y en avait 21 en Floride. Et des dizaines d’autres a tenté de donner un aperçu de ce que pensent les électeurs dans les sept États du champ de bataille qui pourraient aller à Harris ou à Trump et de déterminer qui remportera les 270 voix électorales nécessaires pour remporter la présidence.

Les aficionados consultent les sondages pour obtenir toute une série d’informations sur les élections ou les enjeux, notamment si un candidat est en hausse ou en baisse et s’il a le potentiel de créer une surprise.

Une chose qu’ils ne peuvent pas faire, c’est dire avec certitude qui va gagner, a déclaré Kevin Wagner, politologue à la Florida Atlantic University. Chacun est un instantané, et l’image peut changer le lendemain.

Intérêt pour les sondages

« Le public semble avoir un grand appétit pour les sondages. Ils veulent savoir qui gagne », a-t-il déclaré. Wagner est également codirecteur de PolCom de la FAU Lab, une collaboration de l’École de communication et d’études multimédias et du Département de sciences politiques, qui réalise des sondages d’opinion publique.

Lorsque la FAU publie un sondage, celui-ci suscite souvent l’attention à travers le pays et constitue « l’un des contenus les plus médiatisés produits par l’université », a déclaré Joshua Glanzer, vice-président associé de l’université pour les relations avec les médias et les affaires publiques.

Les sondages sont souvent « très mal interprétés », a déclaré Brad Coker, PDG et directeur général de Mason-Dixon Polling & Strategy. Il a mené des milliers de sondages à travers le pays depuis qu’il a commencé à voter en Floride en 1983.

Petit nombre

Les sceptiques se moquent de l’idée selon laquelle un échantillon de 1 500 personnes ou moins peut refléter avec précision ce que pensent des millions d’Américains.

Wagner a soulevé la question lui-même lors d’une récente présentation à l’Osher Life Lifelong Learning Institute sur le campus de Boca Raton de la FAU. Il a déclaré qu’un sondage national pourrait utiliser entre 800 et 1 500 réponses pour une enquête bien financée.

«Nous voulons savoir ce que pense un grand groupe de personnes en interrogeant un petit groupe de personnes», a-t-il déclaré. « Comment puis-je interroger un petit groupe de personnes et obtenir une projection réaliste de ce que pense un grand groupe de personnes ? »

Wagner a comparé cela à la dégustation d’une soupe.

« Si je vous donne un grand bol de soupe et que je veux savoir si cette soupe a un goût épicé ou bon, et toute autre chose que je veux savoir sur cette soupe, dois-je boire tout le bol ? Non », a-t-il dit. « Une cuillerée ou deux suffiront, à condition que tous les ingrédients qui composent cette soupe [are well mixed] et tu finis avec ta cuillerée.

Cela explique la théorie, et aussi pourquoi les chercheurs en opinion publique passent beaucoup de temps à essayer de s’assurer que leurs échantillons représentent les personnes les plus susceptibles de voter. Ils augmentent également le poids accordé à certaines personnes si l’enquête n’a pas obtenu suffisamment de réponses d’un groupe démographique particulier.

Marge d’erreur

Les sondages ne sont pas précis, même s’ils sont souvent présentés ainsi. Et, selon les sondeurs, les gens devraient faire attention à ne pas en lire trop.

Chaque nombre dans un pourcentage est en fait une gamme de possibilités impliquant une marge d’erreur et une probabilité statistique.

Si le candidat A obtient 53 % et le candidat B 47 % et que la marge d’erreur est de plus ou moins 3 points de pourcentage, A et B pourraient être à égalité à 50 % chacun.

Ou bien, cela pourrait être 56-44.

Ainsi, par exemple, le sondage de la Florida Atlantic University publié mardi, qui montre que Scott a 50 % à 46 % pour Mucarsel-Powell, ne signifie pas strictement qu’il a 4 points de pourcentage d’avance et qu’il est susceptible de gagner avec ce montant.

Il pourrait.

Mais avec une marge d’erreur de plus ou moins 3 points de pourcentage, Scott pourrait avoir entre 47 % et 53 % et Mucarsel-Powell pourrait se situer entre 43 % et 49 %. Scott est dans une meilleure position – il vaut toujours mieux être devant que derrière, a déclaré Wagner – mais la compétition se déroulera probablement dans ces fourchettes.

Et, a déclaré Coker, il y a une petite chance que la personne derrière de quelques points finisse par gagner par quelques points, mais ce n’est pas impossible.

Coker a déclaré qu’il accordait plus d’attention à la personne qui est en avance lorsqu’elle compte 5 ou 6 points.

Vancore l’a expliqué ainsi : lancer une pièce de monnaie 500 fois donnerait en théorie 250 fois face et 250 fois face. Mais en réalité, cela pourrait donner 245 fois face et 255 fois face. C’est une variation aléatoire attendue.

« Le public s’attend à un niveau de précision dans les sondages auquel les sondeurs ne s’attendent même pas », a déclaré Vancore.

Les professionnels des sondages ne font pas grand-chose avec de petits changements d’un point de pourcentage. Et ils ne tiennent pas compte de la précision impliquée par un changement encore plus faible, de 50,9 % à 51,1 % par exemple.

Wagner a déclaré que les gens veulent quelque chose de plus précis : « Ce n’est pas satisfaisant, n’est-ce pas ? Vous voulez une prédiction, quelqu’un pour vous dire ce qui va exactement se passer. Mais tout ce que le sondage vous dit, c’est une fourchette comprise dans une marge d’erreur.

Impact sur les résultats

De nombreux acteurs politiques, mais pas tous, pensent que les sondages peuvent influencer les résultats des élections, en particulier si un candidat domine clairement les sondages dans une élection très médiatisée.

Un battement de sondages suggérant que le candidat A va vaincre massivement le candidat B peut décourager les électeurs du côté de B de se présenter pour voter – et cela peut nuire à tous les candidats du parti.

Les politologues et les sondeurs ont déclaré qu’ils ne considéraient pas cela comme particulièrement probable cette année, du moins dans les États du champ de bataille, où chaque vote pourrait faire la différence.

Mais la Floride montre ce qui peut arriver.

Au cours de la campagne des élections de mi-mandat de 2022, il était évident pendant des mois, et les sondages l’ont montré à plusieurs reprises, que le gouverneur républicain Ron DeSantis allait battre haut la main son challenger démocrate Charlie Crist.

Les analystes de tous bords politiques ont déclaré que cela avait contribué à l’effondrement de la participation démocrate. Et cela a à son tour contribué à une série de victoires républicaines et de défaites démocrates pour les postes de niveau inférieur.

Dans le comté de Palm Beach, par exemple, deux sièges de commission de comté sont passés de démocrate à républicain.

Lorsque le scrutin « est relativement serré, je ne pense pas que cela aura un effet sur la participation. Mais quand il s’agit d’une éruption comme DeSantis-Crist, cela affecte la participation », a déclaré Vancore.

Andy Thomson, membre du conseil municipal de Boca Raton, l’a constaté de ses propres yeux.

Il était candidat démocrate au poste de représentant de l’État dans le sud-est du comté de Palm Beach en 2022, lorsque les sondages ont montré que les candidats les plus en vue au poste de gouverneur et de Sénat américain se dirigeaient vers la défaite.

« Si les électeurs voient des sondages montrant que leur candidat est écrasé, cela affecte absolument l’importance qu’ils pensent qu’il est d’aller voter », a déclaré Thomson. « Si, d’un autre côté, ils voient une course serrée, je pense que cela leur donne une motivation supplémentaire pour voter. »

Thomson perd 51,7% à 48,3%.

Il ne pense pas que les électeurs perdent leur motivation à participer s’ils voient leur candidat préféré se diriger vers la victoire. « Tout le monde veut être du côté du gagnant, et ils resteront néanmoins motivés pour aller voter », a déclaré Thomson.

Le phénomène a été comparé aux supporters lors d’un match de football. Si une équipe gagne par 30 points, plus de supporters partiront avant la fin du quatrième quart-temps que si un seul panier pouvait changer le résultat.

« Les Américains n’aiment pas voter pour les perdants », a déclaré Wagner. « Nous voulons penser que si nous prenons le temps d’aller voter, que notre vote comptera, que notre candidat va gagner ou qu’il aura de bonnes chances de gagner ou que nous devons avoir l’impression que notre vote est va influencer le résultat.

Qui est interrogé

La manière dont les sondeurs atteignent les électeurs évolue.

Les appels téléphoniques de personnes en direct posant des questions pendant des années étaient la référence. Et pour les sondeurs chevronnés comme Coker et Vancore, c’est toujours le cas.

Mais la technologie et l’évolution des habitudes ont rendu cela plus difficile. Autrefois, presque tous les foyers américains possédaient un téléphone fixe. Aujourd’hui, la grande majorité utilise le téléphone portable.

Et beaucoup plus de personnes filtrent leurs appels et ne répondent pas, ce qui signifie que les appels en direct prennent plus de temps et coûtent plus cher. (Coker a déclaré que les hommes sont plus susceptibles de répondre à des numéros inconnus que les femmes.)

De nombreux sondeurs ont opté pour d’autres méthodes ou une combinaison d’approches, notamment les appels en direct, les appels automatisés qui demandent aux gens de composer des numéros pour répondre aux questions, les messages texte qui envoient un lien que les gens peuvent utiliser pour répondre à l’enquête et les panels en ligne dans lesquels les gens pouvez choisir de répondre aux questions.

Wagner a déclaré que la méthode des appels non en direct peut aider à combler les lacunes des personnes qui sont moins susceptibles de répondre à leur téléphone et de participer à un sondage téléphonique.

Pondération

Un grand défi pour les sondeurs est de s’assurer que l’échantillon est représentatif de la population interrogée.

Même si une enquête compte suffisamment de personnes pour la rendre statistiquement valide, elle ne dispose pas nécessairement d’un échantillon représentatif. Il se peut qu’il y ait trop peu d’électeurs jeunes ou trop d’électeurs dans un parti.

Les sondeurs portent donc des jugements sur la manière de pondérer les réponses qu’ils ont reçues afin de refléter plus précisément leur part de la population électorale. En pratique, cela pourrait signifier augmenter le poids accordé à un groupe démographique lors de la génération des résultats globaux du sondage.

Les échecs des sondages et les divergences entre les sondages proviennent souvent d’hypothèses formulées par les personnes qui conçoivent les enquêtes. Le problème le plus épineux est de savoir comment obtenir un échantillon de personnes susceptibles de voter.

Cela a été particulièrement problématique en 2016, lorsque Trump a suscité l’enthousiasme parmi des gens qui n’étaient pas traditionnellement de grands électeurs et qui sont allés voter.

Wagner a déclaré que les sondeurs ne peuvent pas simplement demander si les gens envisagent de voter et s’appuyer sur cela pour déterminer les électeurs probables, car plus de gens diront qu’ils ont l’intention de voter qu’ils ne le font réellement.

« Ils ne veulent pas admettre qu’ils ne votent pas », a-t-il déclaré.

