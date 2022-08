Les sondages ouverts à l’élection présidentielle kenyane seraient serrés

NAIROBI, Kenya (AP) – Les sondages ont ouvert mardi lors de l’élection présidentielle inhabituelle du Kenya, où un chef de l’opposition de longue date soutenu par le président sortant fait face au vice-président qui se présente comme l’outsider.

L’élection est considérée comme proche et le centre économique de l’Afrique de l’Est pourrait connaître un second tour présidentiel pour la première fois.

Les meilleurs candidats sont Raila Odinga, qui se bat pour la présidence depuis un quart de siècle, et le vice-président William Ruto, qui a souligné son parcours depuis une enfance modeste pour faire appel à des millions de Kenyans en difficulté habitués depuis longtemps aux dynasties politiques.

Plus de 22 millions de personnes sont inscrites pour voter lors de cette élection où les enjeux économiques pourraient prendre plus d’importance que les tensions ethniques qui ont marqué les scrutins passés avec des résultats parfois meurtriers.

Le président sortant Uhuru Kenyatta, fils du premier président du Kenya, a rompu avec les clivages ethniques habituels en soutenant son rival de longue date Odinga après leur âpre campagne électorale de 2017. Mais Odinga et Ruto ont tous deux choisi des colistiers du plus grand groupe ethnique du pays, les Kikuyu.

Odinga est entrée dans l’histoire en choisissant sa colistière Martha Karua, la première femme à être l’une des principales candidates à la vice-présidence.

La hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant, l’énorme dette publique, le chômage élevé et la corruption généralisée signifient que les problèmes économiques sont au centre d’une élection au cours de laquelle les dépenses de campagne non réglementées ont mis en évidence l’inégalité du pays.

Les Kenyans espèrent un vote pacifique. Les élections peuvent être exceptionnellement troublées, comme en 2007 lorsque le pays a explosé après qu’Odinga a affirmé que le vote lui avait été volé et que plus de 1 000 personnes avaient été tuées. En 2017, la Haute Cour a annulé les résultats des élections, une première en Afrique, après qu’Odinga les ait contestés. Il a ensuite boycotté le nouveau scrutin et s’est autoproclamé « président du peuple », portant des allégations de trahison. Une poignée de main entre lui et Kenyatta a calmé la crise.

Il s’agit probablement de la dernière tentative d’Odinga à 77 ans, et les Kenyans et les observateurs électoraux surveilleront la réaction de ses partisans souvent passionnés aux résultats et à toute allégation de truquage.

Les résultats officiels doivent être annoncés dans la semaine suivant l’élection, mais l’impatience est attendue s’ils n’arrivent pas avant ce week-end.

Cara Anna, l’Associated Press