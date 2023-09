Les sondages montrent une égalité entre Trump et Biden en 2024, mais est-il trop tôt pour en être sûr ?

Donald Trump fait peut-être face à 91 chefs d’accusation au titre de quatre actes d’accusation distincts, mais les sondages continuent de montrer une compétition extrêmement serrée entre lui et le président Joe Biden en 2024.

Un sondage CNN publié jeudi donnait à Trump une avance d’un point. D’autres sondages récents ont montré une égalité ou une avance étroite pour l’un ou l’autre des candidats. La moyenne des sondages RealClearPolitics montre désormais que Biden mène avec une marge de seulement 0,4 point de pourcentage – essentiellement un simple tirage au sort. Les sondages dans les États clés ont été plus rares cette année, mais la plupart des sondages publiés ont également montré des résultats serrés.

Certains démocrates ont réagi avec inquiétude quant à ce que montrent les sondages ou espèrent prudemment qu’il reste encore suffisamment de temps pour que les choses changent. D’autres se demandent si certains sondages sont à la hauteur ou soutiennent simplement qu’il est trop tôt pour en tirer des conclusions.

Il est tôt et les sondages vont probablement bouger davantage au cours des 14 prochains mois avant les élections générales. Beaucoup de choses pourraient arriver : Trump pourrait faire l’objet de condamnations pénales, l’âge de Biden (ou l’âge de Trump) pourrait être plus élevé, l’économie pourrait prendre un tournant pour le meilleur ou pour le pire. Mais si l’on ignore les petites fluctuations à court terme, au cours de l’année écoulée, les sondages ont révélé une histoire globalement cohérente d’une course très serrée que Trump a de réelles chances de gagner si, comme prévu, il remporte l’investiture du Parti Républicain.

Cela correspond à d’autres choses que nous savons sur la course de 2024. Les mêmes candidats se sont présentés en 2020 et c’était alors très serré. Et Biden a de faibles taux d’approbation, ce qui suggère qu’un nombre important de personnes qui ont voté pour lui ne sont pas ravis de sa présidence et que sa campagne a beaucoup de travail à faire.

Il est tôt, mais les sondages actuels ne sont pas totalement inutiles

L’idée reçue est que les sondages effectués aussi longtemps avant les élections ne valent pas grand-chose, car beaucoup de choses changeront avant le jour du scrutin. Il y a du vrai là-dedans : les campagnes aideront à mieux définir le choix des électeurs, des candidats moins connus peuvent devenir mieux connus à mesure que l’élection se rapproche (même si cela peut être moins important cette année puisque les deux candidats probables se sont déjà présentés), et les événements peuvent faire changer d’avis les électeurs.

Les sondages fluctuent également, de sorte que même une moyenne des sondages sur une semaine ou un mois est souvent non représentative, car les chiffres pourraient changer par la suite.

Et pourtant, si l’on regarde les moyennes des sondages sur RealClearPolitics pour les récents cycles présidentiels de l’année précédant l’année électorale proprement dite, elles ne sont souvent pas si loin de la vérité.

2008 : Barack Obama a dominé la plupart des sondages contre John McCain tout au long de l’année 2007, avec une avance d’environ 5 points en moyenne. En décembre 2007, la course s’est soldée par une égalité ou une courte avance de McCain, mais en février 2008, Obama était de retour en tête. Il est resté en tête pour le reste de l’année 2008, à l’exception de deux très brèves périodes, et a finalement remporté le vote populaire par 7.

: Barack Obama a dominé la plupart des sondages contre John McCain tout au long de l’année 2007, avec une avance d’environ 5 points en moyenne. En décembre 2007, la course s’est soldée par une égalité ou une courte avance de McCain, mais en février 2008, Obama était de retour en tête. Il est resté en tête pour le reste de l’année 2008, à l’exception de deux très brèves périodes, et a finalement remporté le vote populaire par 7. 2012 : Obama a mené Mitt Romney d’environ 4 points en moyenne pendant une grande partie de 2011, bien que son avance se soit réduite à 1 ou 2 points à la fin de cette année, et il y a eu de brèves périodes où la moyenne a montré une égalité. Il a continué à diriger tout au long de l’année 2012, jusqu’au premier débat des élections générales, où Romney a pris les devants de peu. Mais Obama a repris une très légère avance dans les sondages début novembre et a fini par remporter le vote populaire par 4.

: Obama a mené Mitt Romney d’environ 4 points en moyenne pendant une grande partie de 2011, bien que son avance se soit réduite à 1 ou 2 points à la fin de cette année, et il y a eu de brèves périodes où la moyenne a montré une égalité. Il a continué à diriger tout au long de l’année 2012, jusqu’au premier débat des élections générales, où Romney a pris les devants de peu. Mais Obama a repris une très légère avance dans les sondages début novembre et a fini par remporter le vote populaire par 4. 2016 : Hillary Clinton a commencé avec une large avance sur Trump après son entrée dans la course en juin 2015, mais en s’assurant davantage de soutien républicain, elle a rapidement gagné beaucoup de terrain. En septembre 2015, Clinton était toujours en tête, mais ce n’était pas une avance énorme, seulement 3 ou 4 points en moyenne. En 2016, les sondages ont oscillé à plusieurs reprises entre une avance assez importante de Clinton et une course très serrée. En fin de compte, le scénario d’une course serrée s’est matérialisé, Clinton remportant le vote populaire par 2 et perdant le collège électoral.

: Hillary Clinton a commencé avec une large avance sur Trump après son entrée dans la course en juin 2015, mais en s’assurant davantage de soutien républicain, elle a rapidement gagné beaucoup de terrain. En septembre 2015, Clinton était toujours en tête, mais ce n’était pas une avance énorme, seulement 3 ou 4 points en moyenne. En 2016, les sondages ont oscillé à plusieurs reprises entre une avance assez importante de Clinton et une course très serrée. En fin de compte, le scénario d’une course serrée s’est matérialisé, Clinton remportant le vote populaire par 2 et perdant le collège électoral. 2020: Biden avait une large avance sur Trump dans presque tous les sondages de 2019, son avance moyenne oscillant entre 7 et 10 points. De décembre 2019 à juin 2020 environ, son avance moyenne est tombée à près de 5 points. Il a retrouvé son avance de 7 à 10 points de l’été 2020 jusqu’à la fin de la course – mais sa victoire réelle au vote populaire a fini par être de 4,4 points de pourcentage, plusieurs États clés étant décidés par moins de 1 point de pourcentage.

Maintenant, si l’on regarde plus loin dans le temps, il y a des ratés plus importants. Par exemple, George W. Bush a toujours eu une avance à deux chiffres sur Al Gore tout au long de l’année 1999, lorsque les élections ont été parmi les plus serrées de l’histoire.

Pourtant, cela a peut-être été le dernier sursaut d’une époque ancienne où de véritables victoires écrasantes semblaient possibles. Les élections de 2000 ont fini par établir la carte de base « État rouge contre État bleu » de solides loyautés partisanes qui s’est manifestée depuis lors dans toutes les élections présidentielles.

Depuis lors, la politique est devenue plus polarisée et les allégeances partisanes ont été consolidées pour un plus grand nombre d’électeurs. Notre hypothèse de départ devrait donc probablement être que l’élection présidentielle sera probablement serrée – encore une fois. Et à l’heure actuelle, les sondages confirment cette hypothèse.

Trump conservera-t-il son avantage au sein du Collège électoral ?

Une autre raison pour laquelle les sondages nationaux à égalité pourraient terrifier les démocrates est que, en 2016 et en 2020, Trump a surpassé ses chiffres nationaux dans les États clés.

Même si Hillary Clinton a remporté le vote populaire national de 2016 avec 2,1 points de pourcentage, Trump a remporté le « point de basculement » avec 0,7 point de pourcentage. En 2020, Biden a remporté le vote populaire par 4,4 points de pourcentage et le point de basculement par seulement 0,6 point.

Une façon de penser à cela est que Clinton aurait « eu besoin » de remporter le vote populaire d’environ 3 points pour remporter de justesse le Collège électoral. Et Biden devait gagner par 4 points – ce qu’il a fait de justesse.

Si nous supposons que cette situation se reproduira en 2024, les sondages nationaux montrant Trump à égalité semblent annoncer de solides victoires pour lui dans les États swing. Cependant, il n’est pas nécessairement clair que ce sera le cas.

Une caractéristique notable de la carte des élections de mi-mandat de 2022 était que les démocrates ont perdu du terrain dans les États bleus unis comme New York et la Californie, alors qu’ils ont généralement obtenu de bons résultats dans les États charnières présidentiels du Wisconsin, du Michigan, de la Pennsylvanie, de l’Arizona et de la Géorgie. Il s’agit notamment d’États où les candidats « MAGA » étroitement associés à Trump étaient sur le bulletin de vote et où leurs résultats ont été médiocres.

Les sous-performances dans les zones bleues ont fini par coûter aux démocrates le contrôle de la Chambre des représentants. Mais pour le Collège électoral, cela n’aurait aucun sens, puisque Biden ne risque pas de perdre New York ou la Californie. Tenir le coup dans les swing states est bien plus important, s’il y parvient.

Mais il est trop tôt pour dire avec certitude s’il le pourra : les électeurs de mi-mandat sont différents de ceux de l’année présidentielle, et les électeurs peu fréquents enclins à Trump pourraient être plus susceptibles de se rendre dans ces États charnières l’année prochaine. Pour l’instant, la situation du Collège électoral doit être considérée comme une question ouverte.

Sur « l’énurésie nocturne »

Depuis la première campagne présidentielle d’Obama en 2008, il y a eu un refrain réconfortant dans certains cercles démocrates selon lequel toute inquiétude concernant des résultats de sondages troublants n’est qu’une simple « énurésie nocturne » – un comportement de bébé, alors qu’en réalité, maman et papa (votre candidat et vos professionnels de campagne super compétents) ) ont les choses sous contrôle. « Tout le monde, détendez-vous, j’ai compris », pouvait-on lire sur la photo d’Obama dans un mème célèbre.

Ces assurances semblaient prémonitoires pour les deux victoires d’Obama, mais lorsqu’elles ont été offertes quelques jours avant la défaite de Clinton en 2016, elles n’ont pas bien vieilli.

Et même si presque tout le monde politique pensait que Trump ne pourrait pas gagner cette année-là, rétrospectivement, les signes étaient présents dans les sondages depuis le début. Bien que Clinton ait régulièrement devancé Trump dans les moyennes des sondages, cette avance était souvent plutôt faible. Et certains analystes ont souligné à l’avance que la carte du collège électoral s’annonçait cette année-là vers une orientation républicaine.

Il y a des raisons de miser sur Biden plutôt que sur Trump l’année prochaine. Peut-être que certains électeurs de tendance démocrate ne sont pas enthousiasmés par le président et aspirent à des alternatives, mais ils se manifesteraient lorsqu’il deviendrait clairement clair que l’élection se déroule entre Biden ou Trump. Peut-être que des condamnations pénales seraient vraiment la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour certains partisans potentiels de Trump.

Mais il existe également des signes de danger pour Biden – comme l’érosion du soutien des électeurs non blancs sur laquelle Nate Cohn du New York Times a écrit. Et plus ces sondages extrêmement serrés se multiplient, plus il semble que nous nous embarquons dans une autre sombre aventure vers des élections atrocement serrées.