Les sondages montrent une augmentation du soutien au parti de droite allemand — RT World News

Le soutien au Parti social-démocrate au pouvoir diminue, 80 % des Allemands se disant mécontents du gouvernement

Un nouveau sondage révélant un pic de soutien aux factions d’extrême droite allemandes inquiète les principaux partis centristes du pays. Une enquête mensuelle publiée jeudi par le radiodiffuseur public ARD a montré que 18% des électeurs soutiennent désormais le parti populiste de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), le plaçant à égalité avec le Parti social-démocrate (SPD) au pouvoir.

Norbert Roettgen, un législateur senior du principal parti d’opposition, les démocrates-chrétiens, qui est en tête du sondage d’opinion avec 29%, a qualifié la popularité croissante de l’AfD « une catastrophe » ça devrait être « comprise comme un signal d’alarme pour toutes les parties du centre. »

Les notes de l’AfD ont augmenté régulièrement ces derniers temps, augmentant de 2 % depuis le mois dernier. Aux élections de 2021, le parti n’a obtenu que 10,3% des voix. Les répondants au sondage de jeudi ont déclaré qu’ils soutenaient la faction de droite en raison de sa position critique sur l’immigration et de son opposition aux politiques trop zélées du gouvernement en matière de climat et d’énergie environnementale.

L’AfD a également été accusée par l’agence allemande de renseignement intérieur, le BfV, d’avoir des liens extrémistes. Le chef de l’agence a récemment mis en garde contre « parallèles étonnants » entre le présent et les années 1920 et 1930, qui ont vu la montée de l’extrémisme politique qui a finalement conduit au régime nazi.

Néanmoins, la faction est considérée comme ayant de bonnes chances de remporter la plus grande part des voix lors des élections à trois États de l’année prochaine dans l’est de l’Allemagne.

Pendant ce temps, selon le sondage ARD, un nombre croissant d’Allemands sont frustrés par le gouvernement de coalition du chancelier Olaf Scholz, composé du SPD, des Verts et des Démocrates libres (FDP). Les cotes d’approbation pour les trois ont pris un coup dans les sondages après seulement un an et demi au pouvoir, selon l’enquête, qui a montré que le soutien au gouvernement fédéral n’était que de 20%.

Ceux qui sont mécontents du soi-disant « fêtes aux feux de circulation » ont déclaré qu’ils avaient mis trop de temps à résoudre les problèmes en suspens et qu’ils n’avaient pas clairement défini d’orientation pour le pays. De nombreux répondants ont également contesté le plan controversé du gouvernement visant à remplacer des millions de systèmes de chauffage domestique dans tout le pays, ainsi que son insistance à augmenter l’aide militaire à l’Ukraine.