Les sondages du Lesotho éliront un leader pour lutter contre le chômage et la criminalité

MASERU, Lesotho – Les électeurs du pittoresque royaume montagneux du Lesotho se rendent aux urnes vendredi pour élire un chef chargé de trouver des solutions au chômage élevé et à la criminalité. Le pays d’Afrique australe de 2,1 millions d’habitants compte plus de 60 partis politiques enregistrés, mais l’élection devrait être un concours à trois.

Le vice-Premier ministre sortant Mathibeli Mokhothu du Parti du Congrès démocrate est dans une course serrée contre son actuel partenaire de coalition Nkaku Kabi de la Convention All Basotho et l’homme d’affaires devenu politicien Sam Matekane de la Révolution pour la prospérité.

Le roi Letsie III du Lesotho préside une monarchie constitutionnelle mais n’a pratiquement aucun pouvoir politique. Quel que soit le parti qui remportera suffisamment de représentants à l’Assemblée nationale de 120 sièges du Lesotho pour former un gouvernement, il sélectionnera le nouveau Premier ministre. Avec autant de partis en lice pour l’élection, une coalition est très probable, disent les experts.

Amnesty International a exhorté toutes les parties à respecter les droits fondamentaux pendant et après les élections.

“Un schéma dangereux de violations des droits humains, notamment la torture, les homicides illégaux et l’usage excessif de la force par les membres des forces de sécurité au Lesotho, est une caractéristique commune des cinq dernières années sous l’actuel gouvernement de coalition”, a déclaré Muleya Mwananyanda, directeur d’Amnesty. pour l’Afrique orientale et australe, a écrit la semaine dernière.

« Les candidats politiques qui se disputent des postes de direction, y compris des sièges parlementaires, lors des prochaines élections générales doivent s’engager à placer le respect des droits humains et la responsabilité pour les violations passées des droits humains au centre de leurs campagnes », a écrit Mwananyanda. « S’ils sont élus, ils doivent garantir l’accès à la justice et à des recours efficaces pour les victimes de ces crimes contre les droits humains.

Des observateurs électoraux de l’Union européenne, du Commonwealth, de l’Union africaine et de la Communauté de développement de l’Afrique australe sont au Lesotho pour évaluer le processus électoral.

Des trois candidats en tête, Matekane est le seul à n’avoir jamais été au gouvernement. Homme d’affaires multimillionnaire avisé, il affirme qu’il serait le mieux à même de lutter contre le chômage au Lesotho. Matekane a promis d’élargir les marchés des vêtements fabriqués au Lesotho et de diversifier les produits exportés vers les États-Unis dans le cadre de la concession commerciale de l’African Growth Opportunities Act.

L’industrie de la confection est le plus grand employeur du Lesotho après le gouvernement et comptait plus de 45 500 travailleurs du textile au début de 2020, selon les statistiques officielles. Mais environ 25 % de ces travailleurs ont perdu leur emploi dans le marasme économique mondial causé par le COVID-19.

Le fléau de la criminalité est un enjeu de campagne urgent. Le Lesotho a subi 41 meurtres pour 100 000 habitants, le taux le plus élevé d’Afrique et considérablement pire que la moyenne mondiale de 7 pour 100 000, selon la World Population Review.

Quel que soit le parti qui remportera le pouvoir, il devra fournir des ressources adéquates à l’ensemble du secteur de l’application de la loi – de la police à la justice – pour arrêter les suspects et poursuivre les procès jusqu’au bout, selon des experts en criminalité. Le Lesotho a actuellement un arriéré d’affaires pénales estimé à environ 4 000 par de hauts responsables judiciaires.

Les gangs de musique traditionnels Famo sont accusés de guerres de territoire et de violentes fusillades au Lesotho et en Afrique du Sud voisine, où les gangs sont également impliqués dans l’exploitation minière illégale sur des sites abandonnés.

Un chef de gang Famo, Sarele Sello, est recherché par la police sud-africaine pour le meurtre de 16 clients dans une taverne de Soweto en juillet, mais cela ne l’a pas empêché de participer à la campagne politique du Lesotho. Plus tôt cette semaine, Sello a été célébré lors d’un rassemblement électoral dans la capitale, Maseru, et a promis son soutien au parti All Basotho Convention.

Un nouveau gouvernement sera également mis au défi de mettre en œuvre des réformes de grande envergure du système judiciaire, du parlement et des médias qui ont été recommandées par l’ADC de la Communauté de développement de l’Afrique australe de 16 nations pour mettre fin à l’instabilité politique chronique.