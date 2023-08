Les sondages du corps de la Fédération de lutte prévus demain mis en attente par le tribunal

Six lutteurs de haut niveau, dont les médaillés olympiques Bajrang Punia et Sakshee Malikkh, et le médaillé d’or des Jeux asiatiques Vinesh Phogat, ont porté des accusations de harcèlement sexuel contre le député du BJP. Ils se sont assis pour protester au Jantar Mantar à Delhi.

M. Singh n’est pas éligible au concours car il a accompli 12 ans à la tête de la fédération – la période maximale autorisée selon le Code national du sport.

Le 20 juillet, M. Singh a été libéré sous caution par un tribunal de Delhi dans l’affaire de harcèlement sexuel.

