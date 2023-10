Les sondages d’opinion montrent que les Australiens rejetteront probablement la voix autochtone au Parlement lors du référendum

CANBERRA, Australie (AP) — Les Australiens semblent susceptibles de rejeter la création d’un poste de défenseur de la population autochtone dans le cadre d’un résultat référendaire que certains considèrent comme une victoire du racisme.

Deux sondages d’opinion publiés lundi dans les journaux sont les derniers à montrer qu’une majorité de personnes interrogées s’opposent à l’inscription dans la constitution australienne d’une voix autochtone au Parlement. Création de la Voix viserait à donner aux minorités ethniques les plus défavorisées d’Australie davantage leur mot à dire sur les politiques gouvernementales qui affectent leur vie.

Lundi, le Premier ministre Anthony Albanese n’a pas reconnu sa défaite avant la fin du vote sur le référendum samedi.

« Nous attendrons de voir quand ils voteront. Je ne devance pas le peuple australien », a déclaré Albanese à Australian Broadcasting Corp.

« Je sais qu’une certaine arrogance s’est glissée dans la campagne du non-côté, mais c’est une campagne basée sur la peur », a ajouté Albanese.

Albanese a déclaré que le monde jugerait les Australiens sur la manière dont ils avaient voté lors de leur premier référendum depuis 1999.

Les Australiens autochtones représentent 3,8 % de la population australienne. En moyenne, ils ont de pires résultats que les autres Australiens dans une série de mesures, notamment les taux de santé, d’emploi, d’éducation, d’incarcération et de suicide. Statistiquement, les Australiens autochtones meurent environ huit ans plus jeunes que la communauté dans son ensemble.

La campagne Oui soutient qu’une Voix, un organisme représentatif choisi par les peuples autochtones, conduirait à de meilleurs résultats.

L’avocat des droits de l’homme Geoffrey Robertson a prévenu que l’échec du référendum serait « interprété par des étrangers » comme le « vote d’une population ignorante et raciste ».

« Si les Australiens votent non, nous apparaîtrons aux yeux des observateurs extérieurs comme racistes, dans le sens de refuser à une minorité ethnique la possibilité d’avancement à laquelle elle a droit », a écrit Robertson, un Australien basé à Londres, dans le journal The Sydney Morning Herald. le mois dernier.

Noel Pearson, leader autochtone et architecte de The Voice, a déclaré que les Australiens sont confrontés à un « choix moral » lors du référendum ainsi qu’à une question de droit constitutionnel.

« Un choix nous apportera de la fierté, de l’espoir et de la confiance les uns dans les autres et l’autre nous fera, je pense, nous faire reculer et apporter la honte au pays », a déclaré Pearson lundi.

« ‘Non’ serait une parodie pour le pays et nous ne pourrons probablement jamais l’endurer », a ajouté Pearson.

Certains observateurs affirment que le référendum était voué à l’échec parce qu’aucun référendum n’a jamais été organisé dans l’histoire de l’Australie sans le soutien bipartisan des principaux partis politiques.

Les partis conservateurs d’opposition soutiennent que la Voix serait risquée parce que les tribunaux pourraient interpréter ses pouvoirs de manière imprévisible. Ils soutiennent également que la Voix diviserait les Australiens selon des critères raciaux.

Sussan Ley, chef adjointe du Parti libéral conservateur, a déclaré que l’un ou l’autre résultat aurait un impact négatif sur l’Australie.

« C’est un perdant-perdant, quel que soit le résultat samedi », a déclaré Ley à Sky News.

« Le lendemain, la situation sera mauvaise, source de division et malheureuse pour les Australiens, nous devons donc rassembler le pays », a ajouté Ley.

Marcia Langton, une universitaire autochtone qui a contribué à la rédaction de la proposition Voice, a rejeté les arguments contre celle-ci, les qualifiant de stupides ou de racistes.

«Chaque fois que le ‘Non’ soulève un de leurs arguments, si vous commencez à le démonter, vous vous retrouvez au fond du racisme. Je suis désolé de le dire, mais c’est là que ça atterrit. Ou tout simplement de la pure stupidité », a-t-elle déclaré lors d’un forum public le mois dernier.

Les sondages d’opinion ont montré qu’une majorité d’Australiens soutenait Voice lorsque Albanese a proposé pour la première fois le référendum après l’élection de son parti travailliste de centre-gauche l’année dernière.

Un sondage publié lundi dans le journal The Australian a montré que 58 % des personnes interrogées s’opposaient à Voice et que seulement 34 % la soutenaient.

Le sondage était basé sur une enquête en ligne menée auprès de 1 225 électeurs à travers le pays du 3 au 6 octobre. Il comporte une marge d’erreur de 3,1 points de pourcentage.

Un sondage publié lundi dans le Sydney Morning Herald a révélé que 56 % des personnes interrogées rejetaient le Voice et que seulement 29 % le soutenaient. Le sondage était basé sur une enquête en ligne menée auprès de 4 728 électeurs à travers le pays du 22 septembre au 4 octobre. Il comporte une marge d’erreur de 1,4 point de pourcentage.

Un nombre record d’Australiens sont inscrits pour voter au référendum.

Sur les 26 millions d’habitants de l’Australie, 17 676 347 étaient inscrits sur les listes électorales, soit 97,7 % des Australiens éligibles.

Plus de 2,2 millions de personnes avaient déjà voté lundi par anticipation, tandis que 1,9 million d’autres avaient l’intention de voter par correspondance.

Rod Mcguirk, Associated Press