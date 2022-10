Les sondages au Brésil face à la réaction de Bolsonaro après l’échec des élections

BRASILIA, Brésil (AP) – Les sociétés de sondage brésiliennes ont été menacées de répression après que leurs sondages pour le premier tour de l’élection présidentielle aient considérablement sous-estimé le vote pour le président et ses alliés.

Le ministère de la Justice du président Jair Bolsonaro a appelé à une enquête de la police fédérale et le régulateur antitrust a lancé jeudi une enquête pour savoir si les sondeurs ont formé un cartel pour manipuler les résultats des élections. Les alliés au Congrès poussent des initiatives distinctes, dont l’une établirait des peines de prison pour les sondages qui ne prédisent pas avec précision les résultats.

Plusieurs analystes consultés par l’Associated Press – même ceux qui ont déclaré que les sondages pouvaient s’améliorer – ont critiqué ces efforts.

“L’objectif principal n’est pas d’améliorer les sondages électoraux, mais de persécuter et de punir les instituts”, a déclaré Alberto Almeida, qui dirige l’institut de recherche politique Brasilis. «Il y a eu des erreurs, mais voter sur un projet de loi, faire une enquête du Congrès – c’est embarrassant. Vouloir criminaliser est insensé.

Avant le vote du 2 octobre, de nombreux sondages avaient indiqué que Bolsonaro était loin derrière. Certains ont suggéré que l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva pourrait même remporter une victoire au premier tour. La plupart affichaient une marge proche ou supérieure à deux chiffres.

Au lieu de cela, Bolsonaro est venu à moins de cinq points de da Silva et les deux s’affronteront lors d’un second tour le 30 octobre. Les alliés de droite de Bolsonaro dans les courses au Congrès et au poste de gouverneur ont également fait mieux que ne l’indiquent les sondages.

Tout au long de la campagne, Bolsonaro et ses partisans se sont moqués des conclusions des sondeurs, pointant plutôt les rassemblements bondés du président. Ceux-ci, disaient-ils, représentaient son véritable soutien.

Après le vote, ils se sont emparés des résultats comme preuve. Et une vague d’attaques a suivi.

Le ministre de la Justice Anderson Torres a demandé à la police fédérale d’enquêter sur les instituts de sondage, écrivant le 4 octobre que leur conduite semblait indiquer une pratique criminelle, bien qu’il n’ait pas précisé quelle loi ils auraient pu enfreindre. La police a lancé son enquête jeudi, tout comme le régulateur fédéral antitrust – seulement pour que le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, qui supervise également le tribunal électoral, bloque les deux enquêtes ce soir-là.

“Ces enquêtes semblent démontrer l’intention de satisfaire la volonté électorale (de Bolsonaro)”, a écrit de Moraes dans sa décision.

Un sénateur pro-gouvernemental a demandé au Sénat d’enquêter sur les instituts qui opèrent “en dehors des marges tolérables”.

Et le whip de Bolsonaro à la chambre basse a présenté un projet de loi visant à criminaliser les sondages effectués dans les 15 jours suivant les élections dont les conclusions diffèrent considérablement des résultats.

La proposition de punir les sondages hors base va bien au-delà des efforts précédents du Congrès brésilien pour simplement interdire les sondages juste avant les élections afin qu’ils ne puissent pas influencer les choix des électeurs. Un tel projet de loi a été adopté à la chambre basse l’année dernière, mais n’a pas été repris par le Sénat.

De telles périodes d’interdiction sont courantes dans le monde entier. Les sondages ne peuvent pas être publiés dans les 15 jours suivant les élections chiliennes et italiennes, huit jours pour les courses argentines, cinq pour l’Espagne et trois pour le Mexique.

En revanche, il est légal de publier des sondages en Grèce et au Royaume-Uni jusqu’à la veille du vote. Il n’y a pas de restrictions aux États-Unis, bien que la plupart des organisations médiatiques qui parrainent des sondages le jour des élections – y compris l’AP – attendent volontairement de publier des informations qui pourraient prévisualiser le résultat dans chaque État jusqu’à la clôture des sondages.

La loi brésilienne actuelle interdit la publication d’un sondage frauduleux, mais ne précise pas comment établir une fraude, laissant place à l’interprétation, a déclaré l’experte en droit constitutionnel Vera Chemin, de sorte que la nation devrait discuter de la réforme de cette législation.

“Mais cela doit être fait calmement et impartialement, ce qui n’est pas le cas actuellement”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la proposition de punir les sondeurs est “trop ​​extrême”.

Selon ses termes, les directeurs et coordonnateurs de sondage ainsi que les clients qui commandent un sondage errant pourraient être condamnés à une peine de quatre à dix ans de prison et à une amende.

Le parrain du projet de loi, le whip de la chambre basse Ricardo Barros, a indiqué dans une interview qu’il faisait face à la résistance d’autres législateurs, mais a décrit la mesure comme une alternative à une interdiction de scrutin préélectorale – une approche précédemment jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême.

“Je préférerais interdire les sondages, mais comme nous ne pouvons pas faire comme les autres pays, les sondeurs ont besoin de techniques adéquates pour que les résultats convergent avec ce que nous voyons dans le vote”, a-t-il déclaré.

L’association brésilienne des instituts de sondage a exprimé son « indignation » face aux efforts visant à intenter une action en justice contre eux. Il a déclaré que les sondages du pays sont “des diagnostics, pas des projections” et suivent les normes internationales.

Eduardo Grin, analyste politique à la Fondation Getulio Vargas, une université et un groupe de réflexion à Sao Paulo, a critiqué le fait que le projet de loi de Barros n’établit pas la faute intentionnelle comme nécessaire pour la punition, et a déclaré qu’il reflétait la tentative de Bolsonaro de tester l’opinion publique pour des mesures. qui limitent l’accès de la société à l’information.

Il ne se passe pratiquement pas un jour pendant la campagne électorale sans résultats d’un nouveau sondage. Le premier tour de cette année a compté 975 sondages concernant les candidats à la présidentielle, en hausse de 92% par rapport à 2018, selon Daniel Marcelino, chercheur en données pour le site d’information Jota qui a compté les sondages enregistrés auprès de l’autorité électorale.

On ne sait pas pourquoi tant de sondages ont raté la cible du soutien de Bolsonaro. Les analystes ont déclaré que les répondants qui disaient être favorables aux candidats à la candidature multiple semblaient migrer vers Bolsonaro à la dernière minute. Certains ont suggéré que les soi-disant «électeurs timides» avaient été gênés de révéler leur soutien à Bolsonaro. D’autres ont déclaré que les données de recensement obsolètes avaient nui à la conception de l’enquête.

Adriano Oliveira, directeur d’Intelligence Scenario, un sondeur basé dans l’État de Pernambuco, a déclaré que de nombreux sondages formulent les questions d’une manière qui fausse les résultats. Il a dit qu’ils devraient d’abord demander si les répondants ont choisi un candidat pour éviter de faire pression pour une réponse non indicative de leur vote éventuel. Il a également déclaré que les résultats sont souvent présentés et rapportés par les médias comme si l’intention de vote n’était pas sujette à changement.

Néanmoins, a-t-il déclaré, « cette croisade contre les instituts de recherche est absurde. Après tout, c’est une entreprise, elle fonctionne au sein du marché libre. … Les gens définissent quel institut a le plus de crédibilité.

Carla Bridi, l’Associated Press