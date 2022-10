Les sondages au Brésil face à la réaction de Bolsonaro après l’échec des élections

Le ministère de la Justice du président Jair Bolsonaro a appelé à une enquête de la police fédérale et le régulateur antitrust a lancé jeudi une enquête pour savoir si les sondeurs ont formé un cartel pour manipuler les résultats des élections. Les alliés au Congrès poussent des initiatives distinctes, dont l’une établirait des peines de prison pour les sondages qui ne prédisent pas avec précision les résultats.

BRASILIA, Brésil – Les sociétés de sondage brésiliennes ont été menacées de répression après que leurs sondages pour le premier tour des élections aient considérablement sous-estimé le soutien au président et à ses alliés.

“L’objectif principal n’est pas d’améliorer les sondages électoraux, mais de persécuter et de punir les instituts”, a déclaré Alberto Almeida, qui dirige l’institut de recherche politique Brasilis. «Il y a eu des erreurs, mais voter sur un projet de loi, faire une enquête du Congrès – c’est embarrassant. Vouloir criminaliser est insensé.

Au lieu de cela, Bolsonaro est venu à moins de cinq points de da Silva et les deux s’affronteront lors d’un second tour le 30 octobre. Les alliés de droite de Bolsonaro dans les courses au Congrès et au poste de gouverneur ont également fait mieux que ne l’indiquent les sondages.