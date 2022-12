Les sondages américains montrent un changement dans le soutien des électeurs à Trump

Les républicains favorisent de plus en plus le gouverneur de Floride Ron DeSantis par rapport à l’ancien président en tant que meilleur candidat pour 2024

Les sondages suggèrent que l’ancien président américain Donald Trump a tellement perdu le soutien des électeurs ces dernières semaines que dans un État, il a pris du retard non seulement sur le gouverneur de Floride Ron DeSantis, son principal rival potentiel pour l’investiture présidentielle républicaine de 2024, mais suit également une membre du Congrès qui vient d’être démis de ses fonctions.

Seuls 14,6% des électeurs de l’Utah ont déclaré qu’ils voteraient pour Trump si l’élection primaire présidentielle de l’État avait lieu aujourd’hui, selon un sondage Desert News / Hinkley Institute of Politics réalisé du 18 au 23 novembre. DeSantis était le principal candidat, avec le soutien de 24,2% des électeurs, tandis que 16,4% des répondants ont choisi la représentante Liz Cheney, qui était si impopulaire dans son État natal du Wyoming qu’elle a perdu 37 points de pourcentage lors de sa primaire au Congrès. Parmi les électeurs républicains de l’Utah, Trump a suivi DeSantis par une marge encore plus grande, à 33,1% contre 21,1%.

DeSantis, qui n’a pas encore déclaré sa candidature pour 2024, mène également Trump par de larges marges dans quatre États principaux clés – Iowa, New Hampshire, Floride et Géorgie – selon un sondage du 14 novembre réalisé par le groupe politique conservateur Club for Growth.

Trump était le favori républicain pour 2024 au moins aussi récemment qu’en août, mais son soutien politique s’est affaibli depuis que plusieurs des candidats qu’il a soutenus lors des élections de mi-mandat au Congrès du mois dernier se sont mieux comportés que prévu. Les républicains ont réussi à obtenir une majorité de neuf sièges à la Chambre, mais ils n’ont pas réussi à reprendre le contrôle du Sénat et les candidats au poste de gouverneur soutenus par Trump ont perdu leurs élections dans 10 États.

Dans l’Iowa, Trump a mené DeSantis par une marge de 52-37 en août. Dans la foulée des examens de mi-mandat, un sondage du mois dernier a montré que DeSantis avait pris une avance de 48-37. Les deux meilleurs prétendants étaient à égalité 45-45 en août dans le New Hampshire. Une semaine après les mi-sessions, DeSantis avait une avance de 52-37.

De même, un sondage du Parti républicain au Texas a montré que DeSantis était le meilleur candidat du GOP, menant Trump par une marge de 43-32. Lorsqu’on leur a demandé comment ils voteraient si Trump abandonnait la course, 66% des répondants ont préféré DeSantis, battant un domaine dans lequel le candidat le plus proche, l’ancien vice-président Mike Pence, se situait à 8%. Les républicains de Pennsylvanie préfèrent DeSantis à Trump par une marge de 45-40, a montré un sondage séparé.

Un sondage de la faculté de droit de l’Université Marquette a montré que DeSantis s’en sortait mieux que Trump lors d’un match hypothétique en 2024 avec le président Joe Biden. DeSantis et Biden étaient à égalité à 42-42, selon le sondage, tandis que le titulaire menait Trump par une marge de 44-34.