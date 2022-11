Les sondages à la sortie des urnes suggèrent que la génération Z a peut-être aidé à arrêter la vague rouge républicaine à mi-mandat aux États-Unis

La vague rouge de victoires républicaines prévue qui ne s’est pas concrétisée lors des élections de mi-mandat aux États-Unis aurait pu être affectée par les jeunes électeurs qui, selon certains analystes, auraient pu faire une différence significative dans les courses clés.

“Je dirais que les jeunes ont définitivement joué un rôle dans la prévention de cette vague”, a déclaré Ruby Belle Booth, coordinatrice des élections pour le Centre d’information et de recherche sur l’apprentissage et l’engagement civiques (CIRCLE).

CIRCLE est une organisation de recherche indépendante de l’Université Tufts qui se concentre sur l’engagement civique des jeunes et mène des recherches approfondies sur la participation des jeunes.

“Je ne pense pas que nous puissions dire que les jeunes sont la seule raison”, a-t-elle déclaré. “Mais je pense que les jeunes ont absolument joué un rôle pour empêcher cette vague rouge de se matérialiser comme prévu.”

Les résultats continuent d’affluer, mais les républicains se rapprochent d’une faible majorité à la Chambre. Le contrôle du Sénat continue de reposer sur quelques courses serrées.

Pourtant, les républicains avaient été prévus pour avoir une performance beaucoup plus forte.

La génération Z s’est penchée en bleu, selon les sondages à la sortie des urnes

De nombreux observateurs, y compris des républicains et des conservateurs, attribuent les mauvais résultats à une réaction violente contre l’ancien président Donald Trump et les candidats controversés qu’il a soutenus qui ont ensuite perdu leurs courses respectives.

Mais les jeunes ont peut-être aussi joué un rôle déterminant dans les résultats, selon certains analystes.

“C’est en fait la même histoire depuis maintenant trois cycles de suite. Lorsque la génération Z est entrée dans la catégorie des jeunes électeurs américains en 2018, nous avons vu qu’ils avaient un impact significatif lors de l’élection de mi-mandat de 2018”, a déclaré John Della Volpe, directeur des sondages au Harvard Kennedy School Institute of Politics, a déclaré à NPR dans une interview.

“Nous avons constaté un effet similaire en 2020. Alors maintenant, pour le troisième cycle électoral consécutif, les jeunes Américains ont fait la différence État après État après État.”

Une chose que je sais déjà. Si ce n’était pas pour les électeurs de moins de 30 ans… ce soir AURAURAIT été une vague rouge. Sondage national à la sortie de la maison de CNN R+ 13 65+

R+ 11 45 -64 J +2 30-44

J +28 18-29#GenZ a fait son travail. —@dellavolpe

Les premières estimations ont établi que les personnes âgées de 18 à 29 ans représentaient environ 12% du total des voix lors de cette élection, ce qui est similaire aux mi-mandats de 2018 à 13%. Mais CIRCLE a estimé que 27 % des jeunes ont voté, le deuxième taux de participation des jeunes le plus élevé en près de trois décennies.

Cependant, ces votes ont souvent favorisé les candidats démocrates par une marge plus importante que le reste du pays, a déclaré Belle Booth. Et dans certaines courses clés, ils ont peut-être fait la différence.

Les électeurs font la queue à l’église d’Austin Oaks lors des élections américaines de mi-mandat de 2022, à Austin, au Texas, le 8 novembre. (Nuri Vallbona/Reuters)

Par exemple, dans la course serrée au Sénat de Pennsylvanie entre le démocrate John Fetterman et le républicain Dr Mehmet Oz, CIRCLE a estimé que les jeunes contribuaient à “une part importante” de la marge de Fetterman sur Oz. Ils ont estimé que les jeunes de 18 à 29 ans préféraient Fetterman à 70% contre 28% et que les jeunes électeurs lui avaient rapporté 120 000 voix, soit plus de la moitié de sa marge de victoire d’environ 220 000 voix.

Dans la course au gouverneur du Wisconsin, CIRCLE a estimé que 79 000 jeunes électeurs ont choisi le démocrate sortant Tony Evers, qui a battu le républicain Tim Michels par seulement 89 000 voix.

Et au Kansas, les jeunes électeurs, qui représentaient 14% de l’électorat, ont soutenu la démocrate Laura Kelly au poste de gouverneur de 11 points, remportant 11 000 votes nets, ce qui l’a propulsée à une victoire de 15 000 voix sur son adversaire républicain, a constaté CIRCLE.

“En raison de leur forte préférence pour les candidats démocrates dans ces courses, les jeunes ont donné à ces candidats leur base de soutien la plus solide”, a déclaré CIRCLE dans son rapport.

REGARDER | John Fetterman bat le Dr Oz dans une course clé au Sénat :

La défaite de Fetterman contre Oz, soutenu par Trump, a été la surprise de la nuit électorale en Pennsylvanie Les observateurs électoraux ne s’attendaient pas à un résultat dans la course au Sénat très disputée de Pennsylvanie le soir des élections, alors lorsque les réseaux ont appelé la course pour John Fetterman vers 1h30 du matin, cela a été une surprise.

Pour faire ces estimations, CIRCLE s’est appuyé sur les données des sondages à la sortie. En prenant les données sur la part des jeunes et le choix des jeunes fournies par AP VoteCast, ils ont estimé combien de jeunes ont voté pour chaque candidat.

Mais le scientifique des données David Skor a mis en garde contre l’utilisation des sondages à la sortie des urnes pour déterminer que c’est le vote des jeunes qui a sauvé les démocrates de ces mi-mandat.

“Il y a une très longue tendance dans les sondages à la sortie des sondages qui se trompent sur ces questions de base”, a-t-il déclaré. “La réalité des sondages à la sortie des urnes est que la plupart des gens n’y répondent pas.”

“je pense qu’après plusieurs mois, les universitaires peuvent faire de leur mieux pour essayer de les rendre plus compatibles avec des sources de données externes”, a-t-il déclaré.