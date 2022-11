Les sondages à la sortie des urnes révèlent l’humeur des Américains

La plupart des électeurs américains pensent que la démocratie est menacée, mais pour différentes raisons

Les sondages à la sortie ont révélé un certain nombre de principales préoccupations auxquelles sont confrontés les Américains après que les citoyens ont voté lors des élections de mi-mandat de mardi, avec un grand nombre dans les deux principaux partis disant qu’ils croient que le système démocratique lui-même est “menacé” soit par des lois électorales laxistes, des machines à voter défectueuses ou de fausses allégations d’inconduite électorale.

Des sondages menés par ABC et le Washington Post ont révélé que 70 % des électeurs interrogés disent que “la démocratie est menacée” avec 72% des démocrates d’accord avec cette déclaration et 68% des républicains. Une majorité similaire d’électeurs indépendants, soit 70%, ont dit la même chose.

Plus d’un quart des républicains interrogés par NBC ont déclaré qu’ils considéraient les élections dans leurs États comme non “juste et précis” reflétant probablement le scepticisme suite aux aveux de certains responsables du comté selon lesquels les machines à voter fonctionnent mal, ainsi que d’autres problèmes tels que le manque de papier requis pour les bulletins de vote.

Avant les élections de mi-mandat, le président Joe Biden et d’autres démocrates ont averti que “la démocratie est en danger” avec le commandant en chef citant l’émeute au Capitole des États-Unis – ce qu’il a surnommé le “citadelle de la démocratie” – par des partisans de l’ancien président Donald Trump le 6 janvier 2021.

Les sondages à la sortie des urnes ont également indiqué que les républicains et les démocrates diffèrent fortement dans ce qu’ils considèrent comme les préoccupations les plus urgentes auxquelles la nation est confrontée, bien que les deux parties aient largement convenu que l’inflation figurait parmi les principaux problèmes, avec 44% des électeurs démocrates et environ la moitié des républicains la plaçant comme le problème numéro un, selon Edison Research.

Surtout pour les démocrates, l’avortement a également été un sujet majeur pour les électeurs étant donné l’abrogation par la Cour suprême de la décision historique Roe v. Wade protégeant le droit à l’avortement.

Les chiffres d’approbation de Biden ont pris du retard, avec seulement 45% des électeurs convenant que le président a bien performé au pouvoir – près du même chiffre pour le président Donald Trump à mi-mandat en 2018, lorsque les démocrates ont repris le Congrès – selon Edison.

Bien qu’il reste encore de nombreux bulletins de vote à compter, les républicains semblent faire une bonne performance dans les premiers résultats de mardi soir.