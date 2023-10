Les sondages à la sortie des urnes polonaises signalent l’éviction du parti conservateur après 8 ans au pouvoir

Les sondages polonais à la sortie des urnes lundi signalent l’éviction du parti nationaliste au pouvoir après huit ans au pouvoir et la montée d’un gouvernement centriste dirigé par le chef de l’opposition Donald Tusk.

Le parti Droit et Justice (PiS) semble avoir remporté le plus de voix parmi tous les partis, mais les sondages à la sortie des urnes suggèrent qu’un bloc de partis libéraux obtiendra une majorité parlementaire.

En conséquence, les partis libéraux peuvent évincer les partis sortants, mettant ainsi fin à huit années sous leur contrôle, a rapporté Reuters.

La Commission électorale nationale indique que Droit et Justice détient 36,27 % des voix, tandis que la Coalition civique de Tusk a recueilli 29,41 % et la Troisième Voie 14,45 % jusqu’à présent. C’est avec 80,27% des votes dépouillés, et la commission s’attend à ce que les résultats définitifs soient prêts d’ici mardi soir, a rapporté la BBC.

LES CHEFS DES PARTIS POLONAIS LANCENT LES DERNIERS APPELS AUX ÉLECTEURS À L’APPROCHE DES ÉLECTIONS CLÔTURES

Tusk, ancien Premier ministre polonais et ancien président de l’UE, et son programme du Parti civique accusent le gouvernement d’éroder l’État de droit en Pologne et promettent de libéraliser la loi sur l’avortement dans le pays et de libérer les médias d’État du contrôle gouvernemental.

Tusk, qui a dirigé deux immenses marches de partisans à Varsovie cette année, a déjà déclaré le début d’une nouvelle ère après les sondages à la sortie des urnes dimanche.

« Je suis politicien depuis de nombreuses années. Je suis un athlète. Jamais de ma vie je n’ai été aussi heureux de prendre apparemment la deuxième place. La Pologne a gagné. La démocratie a gagné. Nous les avons chassés du pouvoir », a déclaré Tusk sous ses applaudissements. partisans. « Ce résultat est peut-être encore meilleur, mais aujourd’hui déjà, nous pouvons dire que c’est la fin de la mauvaise période, c’est la fin du règne du droit et de la justice. »

Les partis d’opposition avaient promis d’inverser ce qu’ils considéraient comme un recul démocratique et de réparer les relations de la nation avec ses alliés, notamment l’Union européenne et l’Ukraine.

Les résultats préliminaires suggèrent que la Pologne, cinquième pays le plus peuplé de l’Union européenne et sixième économie mondiale, ne verra pas un troisième mandat pour son parti nationaliste conservateur au pouvoir depuis 2015 et dirigé par le vice-Premier ministre Jaroslaw. Kaczynski.

« Les résultats des élections sont connus. Malheureusement, il semble qu’une coalition mondialiste ait gagné en Pologne », a écrit dimanche le compte End Wokeness à plus de 1,7 million de followers sur X, anciennement Twitter.

« Sous la direction actuelle, la Pologne a : -Un taux de chômage parmi les plus bas -Un taux de PIB parmi les plus élevés -Un des dettes les plus faibles -0 attaques terroristes djihadistes -0 immigrants illégaux -Culture chrétienne -Identité forte Une fois que les marionnettes de l’UE prendront le pouvoir, vous pouvez dire au revoir à tout cela », a déclaré le message, qui a été consulté 2,7 millions de fois lundi midi.

Depuis son arrivée au pouvoir, le PiS a renforcé les lois polonaises sur l’avortement et construit un mur à la frontière avec la Biélorussie destiné à mettre un terme à l’immigration irrégulière. Le parti au pouvoir s’est engagé à poursuivre sa politique anti-immigration et à s’opposer aux projets de l’UE visant à partager la responsabilité à l’égard des migrants.

LE MINISTRE POLOGNE DES ÉTRANGERS ACCUSE L’ALLEMAGNE D’INTERFÉRENCE SUR DES ALLÉGATIONS DE VISA

Le gouvernement s’est également heurté à l’UE au sujet de violations des principes démocratiques, conduisant au gel de milliards d’euros de fonds de relance en cas de pandémie destinés à la Pologne. Droit et Justice voulaient moins d’autorité de l’UE dans les 27 pays membres. Bien qu’elle ait augmenté ses dépenses militaires et qu’elle ait été un fervent partisan de l’Ukraine après l’invasion russe, leurs relations se sont récemment tendues à cause des expéditions de céréales ukrainiennes via la Pologne.

Les dirigeants de l’opposition avaient fait valoir qu’un référendum comportant quatre questions, organisé parallèlement au vote parlementaire, avait pour but de favoriser la participation électorale en faveur du parti au pouvoir. Les électeurs ont été interrogés sur l’opportunité d’accepter des migrants, de maintenir un nouveau mur à la frontière avec la Biélorussie, de relever l’âge de la retraite et de vendre les actifs de l’État.

Le taux de participation était prévu à près de 74 %, le niveau le plus élevé des 34 années de démocratie du pays et dépassant les 63 % enregistrés lors du vote historique de 1989 qui a renversé le communisme. Dans la ville de Wroclaw, les files d’attente étaient si longues que le vote s’est poursuivi toute la nuit jusqu’à environ 3 heures du matin. Les jeunes électeurs, particulièrement nombreux, sont venus en masse pour inonder les bureaux de vote.

L’Allemagne a déjà manifesté son soutien au nouveau gouvernement. Le parti d’extrême droite polonais au pouvoir s’est opposé à exiger des réparations de guerre de Berlin, a rapporté Politico.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« En cas de changement de gouvernement en Pologne, l’Allemagne devrait lancer une initiative pour revitaliser les relations bilatérales. Au centre : une coopération renforcée en matière de sécurité. Dans le cadre de l’OTAN, avec un message clair : l’Allemagne se sent responsable de la sécurité de la Pologne ! » Le député social-démocrate Metin Hakverdi, membre de la commission européenne du parlement allemand, a écrit sur X.

Les résultats officiels partiels publiés lundi par la Commission électorale de l’État incluent plus des deux tiers des circonscriptions électorales. Les résultats exceptionnels proviennent principalement des grandes villes où l’opposition est la plus forte. Il ne semble pas y avoir de voie possible pour un autre mandat pour le droit et la justice, selon l’Associated Press.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.