Les sondages à la sortie des urnes pointent vers une victoire écrasante pour Narendra Modi

UN APRÈS LES SEMAINES Suite à une campagne fiévreuse, le vote s’est terminé lors des élections générales en Inde le 1er juin à 18 heures, heure locale. Mais il n’a fallu que 30 minutes pour qu’une nouvelle frénésie éclate. Alors que l’interdiction de divulguer les données des sondages à la sortie des urnes était levée, les médias se sont précipités pour analyser les résultats d’une poignée de sondeurs. Ils pointent tous vers une victoire écrasante du parti au pouvoir, le Bharatiya Janata ( BJP ), et un troisième mandat pour Narendra Modi, le Premier ministre. (Les résultats officiels sont annoncés le 4 juin.)

Peu après la publication des résultats des sondages, M. Modi a remercié les membres de son parti et a proclamé : « Je peux dire avec certitude que le peuple indien a voté en nombre record pour réélire le… gouvernement. Ils ont vu notre bilan et la manière dont notre travail a apporté un changement qualitatif dans la vie des pauvres, des marginalisés et des opprimés ». M. Modi a également qualifié l’opposition de « castiste, communautaire et corrompue ».