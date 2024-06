Les sondages à la sortie des urnes en Inde montrent que Modi est susceptible de remporter un troisième mandat de Premier ministre

Alors que la campagne se terminait et qu’une pause électorale obligatoire de deux jours était sur le point de commencer, M. Modi s’est retiré vers le sud, vers le mémorial de l’un des moines les plus célèbres de l’Inde, pour deux jours de méditation. Les médias du pays ont suivi. Le flux de vidéos et de photos diffusées par son bureau, prises sous de multiples angles dans un lieu où la photographie est généralement interdite, a dominé les informations nocturnes et les débats télévisés.

Les opposants de M. Modi ont crié au scandale, affirmant que cet exercice équivalait à une campagne interdite – et qu’il illustrait les règles du jeu inégales qu’il avait créées.

« Il fait beau. Le Premier ministre est assis là en méditation et il a adouci la déesse du soleil », a déclaré Ravi Kishan, acteur et candidat du BJP, aux médias locaux. « C’est historique : au milieu d’une chaleur intense, le vent a commencé à souffler aujourd’hui. »

L’opposition, paralysée par les arrestations et autres actions punitives dans le cadre d’une répression, a néanmoins rassemblé son front le plus uni depuis des années. Les dirigeants de l’opposition ont présenté M. Modi comme l’ami des milliardaires qui ont lutté pour créer des emplois pour l’importante population jeune du pays. Ils ont qualifié son parti d’élitiste, l’accusant de ne pas promouvoir ceux qui se situent aux extrémités moyennes et inférieures du système de castes indien.

L’opposition a alimenté les craintes que si le BJP restait au pouvoir, il pourrait modifier la Constitution du pays pour supprimer la discrimination positive en faveur des castes moyennes et inférieures, un système mis en place il y a plusieurs décennies pour lutter contre des siècles d’oppression dans la société indienne rigidement hiérarchisée.