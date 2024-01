Les sondages à la sortie des urnes du New Hampshire montrent comment Trump a remporté la primaire républicaine de 2024 dans l’État

Remarque : les pourcentages de sortie des sondages peuvent avoir été mis à jour depuis la publication de cet article.

Nikki Haley a eu une meilleure performance dans le Élections primaires républicaines du New Hampshire de 2024, compte tenu du plus grand nombre d’électeurs modérés et indépendants, mais cela n’a pas suffi à vaincre Donald Trump. Comme il l’a fait dans l’Iowa, Trump a reçu un fort soutien au sein de la base républicaine et a gagné auprès de la plupart des groupes démographiques clés.

Et même si les électeurs du New Hampshire sont plus nombreux que ceux de l’Iowa à s’inquiéter des problèmes juridiques de Trump, plus de la moitié d’entre eux estiment que s’il était reconnu coupable d’un crime, il serait toujours apte à la présidence.

Les électeurs du New Hampshire cherchaient un combattant

Trump a été stimulé par les types de qualités des candidats Les électeurs du New Hampshire GOP recherchaient – un combattant et quelqu’un qui partage leurs valeurs. Trump a dominé Haley parmi les électeurs qui ont choisi ces qualités.

Haley a remporté une écrasante majorité parmi ceux qui voulaient quelqu’un avec le bon tempérament, mais moins d’électeurs ont choisi cela comme leur qualité supérieure.

Les derniers jours semblent avoir fait pencher la balance vers Haley. Parmi les votants sur cinq qui ont pris leur décision ces derniers jours, la plupart ont soutenu Haley.

Mais ce n’était pas suffisant. L’écrasante majorité de l’électorat a pris sa décision avant cela et a opté pour Trump.

Les indépendants ont soutenu Haley, mais Trump a gagné les républicains

Les électeurs indépendants (ou non déclarés) peuvent voter à la primaire républicaine du New Hampshire, et ils sont venus en grand nombre. Plus de quatre électeurs sur dix se sont identifiés comme indépendants, contre seulement 16 % dans l’Iowa. Et environ six indépendants sur dix ont soutenu Haley.

Mais il s’agissait toujours d’une primaire républicaine, et Haley n’était pas très compétitive avec Trump parmi les républicains auto-identifiés, remportant seulement environ un quart de leur soutien.

Moins d’électeurs primaires dans le New Hampshire se considéraient comme faisant partie du mouvement MAGA par rapport à l’Iowa, mais presque tous ceux qui l’ont fait ont voté pour Trump.

Et cet électorat était encore majoritairement conservateur – et cela favorisait également Trump.

Comme il l’a fait dans l’Iowa, Trump était fort dans de nombreux groupes démographiques – les électeurs plus jeunes et plus âgés ont voté pour lui. Il a gagné la majorité des hommes et a couru même avec Haley parmi les femmes.

Haley a dominé Trump parmi les électeurs du New Hampshire titulaires d’un diplôme universitaire, mais l’avance de Trump parmi ceux sans diplôme universitaire était plus grande, et il y avait un peu plus de ces électeurs.

L’économie et l’immigration sont les principaux enjeux pour les électeurs du New Hampshire

L’économie et l’immigration étaient les principales questions qui préoccupaient les électeurs et Trump a gagné le soutien des électeurs qui les ont considérées comme les plus importantes.

Plus de la moitié des électeurs primaires républicains du New Hampshire ont déclaré que la plupart des immigrants sans papiers aux États-Unis devraient être expulsés, ce que Trump a menacé de faire.

Haley a gagné des électeurs qui donnaient la priorité à la politique étrangère et à l’avortement, mais moins d’électeurs les ont choisis comme questions prioritaires.

Les électeurs de Trump ont décrit leur vote comme étant fortement en faveur de lui : huit sur dix de ses électeurs ont dit cela.

Mais le soutien de Haley reposait davantage sur contre Trump que pour Haley. Seul un électeur sur trois pour Haley a déclaré qu’il la favorisait fortement.

À l’avenir, de grandes majorités de partisans de chaque candidat seraient mécontents si l’autre devenait le candidat.

Environ huit électeurs de Trump sur dix seraient insatisfaits si Haley remportait les élections. nominationet encore plus d’électeurs de Haley seraient mécontents si Trump devenait le candidat.